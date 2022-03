Betrunkener Mann stoppt Güterzug bei Braunschweig

Braunschweig. Der Königslutteraner hatte die Endstation in Braunschweig verschlafen. Er lief an den Schienen Richtung Weddel entlang – und zückte eine Taschenlampe.

Ein 22-Jähriger aus Königslutter hat in der Nacht zu Freitag den Bahnverkehr in Braunschweig beeinträchtigt: Er lief über die Gleise in Richtung Weddel, weil er Orientierung suchte. Zuvor hatte er die Endstation in Braunschweig verschlafen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingreifens in den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Kurioser und doch lebensgefährlicher Zwischenfall auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Weddel in der Nacht zu Freitag: „Ein Mann hatte seinen Feierabend wohl zu ausgiebig gefeiert“, schreibt die Bundespolizei. Der 22-Jährige aus Königslutter war auf dem Rückweg in einer Westfalenbahn eingeschlafen. In Braunschweig hatte der Zug seine Endhaltestelle erreicht. Sämtliche Reisende verließen den Zug – bis auf den schlafenden Mann.

Der Zug fuhr im Anschluss in die Abstellgruppe. Erst dort wurde der Betrunkene durch Reinigungspersonal geweckt. Doch anstatt wenige hundert Meter zum Bahnhof zurückzugehen, lief der 22-Jährige entgegengesetzt an den Schienen in Richtung Weddel entlang.

Königslutteraner leuchtet Lokführer mit Taschenlampe an

Kurz vor dem Ortsausgang Braunschweig kam ihm ein Güterzug entgegen, berichtet die Bundespolizei. Der 22-Jährige zückte eine Taschenlampe und machte den Lokführer des Güterzuges auf sich aufmerksam. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein und informierte die Bundespolizei in Braunschweig.

„Durch diesen Vorfall kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr“ – verschiedene Züge mussten warten.

Der offensichtlich alkoholisierte Mann aus Königslutter gab an, dass er in die falsche Richtung gelaufen sei und nun Hilfe bräuchte. Die Bundespolizei nahm den Mann mit zur Wache – ein Atemalkoholtest bei dem Orientierungslosen ergab 2,19 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

