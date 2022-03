Die Feuerwehr löschte am frühen Samstagmorgen einen Brand in einem Vorgarten in Melverode.

Feuer in Braunschweig Hecke brennt auf 20 Metern – Feuerwehr löscht Brand in Melverode

In Melverode hat die Braunschweiger Feuerwehr am frühen Samstagmorgen ein Feuer vor einem Wohnhaus im Glatzweg gelöscht. In unmittelbarer Nähe zum Gebäude brannte eine Zypressenhecke auf etwa 20 Meter Länge sowie eine Gasflasche, die in einem Grill im Garten verbaut war.

Nach mehreren Anrufen von Anwohnern rückte sowohl der Löschzug der Südwache als auch die Ortsfeuerwehr Melverode gegen 4.52 Uhr aus. „Durch den schnellen und umfassenden Einsatz von zwei Trupps unter schwerem Atemschutz sowie zwei C-Rohren konnte das Feuer wirksam bekämpft werden“, heißt es von der Feuerwehr Braunschweig. Der Brand sprang nicht auf das Haus über.

Im Nachgang kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffene Hausfassade – der Einsatz war nach zirka anderthalb Stunden beendet. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

