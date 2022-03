Massenschlägerei – Lage eskaliert an Braunschweiger Wallstraße

Braunschweig. Wegen einer Massenschlägerei und eines Raubs musste wieder ein Club in Braunschweig in der Wallstraße schließen. So ist die Lage am Samstag eskaliert.

Erneut musste die Braunschweiger Polizei in der Wallstraße am Wochenende eingreifen, um die Lage zu beruhigen. (Symbolfoto)

In der Nacht auf Samstag ist es in der Wallstraße zu einer Vielzahl von Straftaten gekommen. Etwa 30 Personen sind laut Polizei in einer Schlägerei aneinandergeraten. Dazu kam es bei einem vermeintlichen Drogengeschäft zu einem Raub, bei dem die Beamten eingreifen mussten. Ein Club musste eher schließen. Nur durch die Einrichtung einer Dauerpräsenz gelang es laut Polizei, die Situation zu beruhigen. Bereits vor zwei Wochen gab es einen Zwischenfall in Braunschweig.

Um kurz vor ein Uhr in der Nacht auf Samstag wurde eine erste größere Auseinandersetzung gemeldet. Als die Beamten eintrafen, war die Situation sehr unübersichtlich. Offensichtlich hatte sich eine körperliche Auseinandersetzung aus dem Inneren des Clubs vor die Tür verlagert. Um die Situation zu beruhigen, blieben zwei Streifenwagen vor Ort.

Raub bei vermeintlichem Drogengeschäft – Polizei greift direkt ein

Kurz darauf kam es in unmittelbarer Nähe zu einem Raub. Bei einem vermeintlichen Drogengeschäft zog der Verkäufer einen Teleskopschlagstock, nachdem er Geld von den Käufern erhalten hatte. Der Tatverdächtige konnte noch während der Tat durch Polizeibeamte festgenommen werden. Der Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand gegen die Beamten.

Gegen kurz vor drei Uhr eskalierte die Lage vor einem Club laut Polizei zu einer Schlägerei mit etwa 30 beteiligten Personen. Dabei mussten nahezu alle Streifenwagen der Braunschweiger Polizei eingesetzt werden, um die Lage wieder zu beruhigen. Der Grund für die Schlägerei ist laut Polizei nicht bekannt. Vermutlich waren hier mehrere größere Gruppen aneinandergeraten.

Polizei bittet Betreiber, seinen Club zur Beruhigung der Lage zu schließen

Dem Clubbetreiber wurde durch den Einsatzleiter der Polizei nahegelegt, seinen Club zu schließen. Nach einer zweiten Ansprache durch die Polizei entschied sich der Betreiber gegen 3 Uhr zu diesem Schritt. Die Wallstraße füllte sich anschließend schnell mit Menschen. Die Polizei musste die Anwesenden mit Lautsprecherdurchsagen auffordern, die Wallstraße zu verlassen.

Anschließend kam es zu einer Bedrohung in einer Bar in unmittelbarer Nähe. Hier konnten die Tatverdächtigen nach kurzer Flucht durch die Polizei gestellt werden. Es handelte sich um Personen, die zuvor in dem Club in der Wallstraße waren.

Polizei ermittelt wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und weiteren Taten

Bei einer kleineren Auseinandersetzung konnte die Polizei ebenfalls schnell eingreifen. Vor einem Club waren erneut Personen aneinandergeraten. Die Polizei konnte schnell eingreifen und die Personen trennen. Gegenüber der Polizei machte keiner der Beteiligten Angaben zu der Situation.

Gegen vier Uhr morgens beruhigte sich die Situation rund um die Wallstraße laut Polizei wieder. Die Beamten mussten zahlreiche Platzverweise aussprechen. Nun laufen verschiedene Ermittlungen wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

