Krieg in der Ukraine Schon 1300 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Braunschweig

Die Stadtverwaltung hat am Wochenende die Sporthalle Naumburgstraße als Unterbringung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Betrieb genommen. Sie war in der vergangenen Woche kurzfristig hergerichtet worden.

„Da am Wochenende mehr Kriegsflüchtlinge nach Braunschweig kamen als erwartet und Kapazitäten in der Erstaufnahme in der Stadthalle geschaffen werden mussten, haben wir kurzfristig bereits auf die Naumburgstraße zurückgegriffen“, erläuterte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Es gibt dort Plätze für 150 Menschen, derzeit sind bereits etwa 100 Kriegsvertriebene dort untergebracht.

Die Betten in der Halle Naumburgstraße kommen vom FC Rautheim

Wie die Hotels und die Jugendherberge ist die Sporthalle Naumburgstraße eine vorübergehende Großunterkunft, bis andere Immobilien gefunden sind, die für einen längeren Zeitraum genutzt werden können.

Es sind dort abgetrennte Kabinen entstanden mit Matratzenbetten und Spinden, so dass der Standard und die Privatsphäre etwas besser sind als in der Erstaufnahme in der Stadthalle, die nur jeweils für die ersten Tage von den Ankommenden genutzt werden sollen, bevor sie dann in eine der genannten Unterkünfte weitergeleitet werden sollen.

Betrieben wird die neue Unterbringung ab Dienstag durch stadteigenes Personal. Die Betten wurden vom FC Rautheim gespendet, wofür Kornblum dem Verein sehr dankte.

Die Stadtverwaltung statte jetzt weitere Sporthallen für die Unterbringung aus, so der Oberbürgermeister. Bereits feststeht, dass die Sporthalle Arminiusstraße als weitere vorübergehende Unterkunft hergerichtet werden soll. Sie muss allerdings erst noch ausgebaut werden, womit in Kürze begonnen wird. Sie bietet für etwa 200 Personen Platz.

„Wir prüfen derzeit weitere Hallen, ob sie sich eignen, und werden schnellstmöglich informieren und dann starten mit dem Umbau.“ Mit Räumen des CJD ist bereits eine Unterkunft mit etwa 50 Plätzen in Nutzung, die auch länger zur Verfügung steht.

Wer Menschen privat aus dem Krisengebiet bringt, muss auch an die Unterkunftsmöglichkeiten denken

Krisenstabsleiterin Christine Arbogast unterstrich noch einmal, dass die von der Stadt jetzt unter Hochdruck zur Verfügung gestellten Kapazitäten mit Kriegsvertriebenen belegt werden sollen, die der Stadt vom Land im Rahmen der Verteilungsschlüssel zugewiesen werden. Nur mit einer gesteuerten, deutschlandweit gleichmäßigen Zuweisung ließe sich diese Riesenaufgabe von den Kommunen überhaupt meistern angesichts der geringen Kapazitäten.

Es sei den Menschen nicht damit gedient, wenn sie in beengten Verhältnissen untergebracht werden und nicht gut betreut werden können. Daher gelte auch: Wer Menschen privat aus dem Krisengebiet bringt, sollte daher dafür Sorge tragen, dass es für diese Menschen dann auch Unterkunftsmöglichkeiten gibt bzw. Absprachen getroffen wurden mit den zentralen Aufnahmestellen von Bund und Land“, so Christine Arbogast.

Neue Koordinierungsstelle Ukrainehilfe in der Stadthalle geschaffen

Die Stadt hat jetzt zudem eine Koordinierungsstelle Ukrainehilfe im Dezernat der Krisenstabsleiterin geschaffen, angesiedelt in der Stadthalle. Leiten wird das insgesamt sechsköpfige Team Brigitte Finze-Raulf, die bereits über viel Erfahrung mit den städtischen Wohnstandorten für Geflüchtete verfügt. Dabei geht es neben der Koordinierung der Arbeit innerhalb der Stadtverwaltung sowie Dritten wie der Freiwilligenagentur und Auftragnehmern wie den Hilfsdiensten um alle Fragen, die sich jetzt ergeben.

In der laufenden Woche werden Braunschweig etwa 60 Kriegsvertriebene durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen zur Unterbringung zugewiesen. In den städtischen Unterbringungen sind aktuell etwa 500 Personen. Registriert waren in Braunschweig am Freitag bereits etwa 1.300 Kriegsverfolgte. Viele sind privat untergekommen, sind aufgrund der Beantragung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jedoch registriert.

Quelle: Presseinformation der Stadt Braunschweig

