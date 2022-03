Foto: Bernward Comes

Auch die Linie 3, hier an der Haltestelle Rathaus, ist betroffen.

Corona in Braunschweig

Corona in Braunschweig Hohe Inzidenz in Braunschweig führt zu Fahrtausfällen

Zu einzelnen Fahrtausfällen zur Stabilisierung des Angebotes im Öffentlichen Nahverkehr unter Corona-Bedingungen kommt es seit Freitag, 25. März. Die in Braunschweig weiterhin hohen Corona-Fallzahlen - die 7-Tage-Inzidenz beträgt am Samstag fast 3500 - wirkten sich auf den Betrieb der Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG) aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

BSVG: Schöpfen alle Reserven aus, um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten

Seit Freitag, 25. März, und zunächst bis Freitag, 1. April, werde es montags bis freitags auf den Linien 3, 4, 10, 411, 413, 431, 433 und 461 zu einzelnen Einschränkungen kommen. Der Grund sei, dass der Krankenstand im Fahrdienst pandemiebedingt wieder auf ein kritisches Maß angestiegen ist. Die BSVG schöpfe alle zur Verfügung stehenden Reserven aus, um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, heißt es weiter.

Ausgewählt wurden Fahrten, „die in der derzeitigen Situation mit den geringsten Nachteilen entfallen können“

Um unvorhergesehene Fahrtausfälle zu vermeiden, wurden einzelne Fahrten identifiziert, die in der derzeitigen Situation mit den geringsten Nachteilen entfallen können, so die BSVG. So könne „weiterhin ein gutes ÖPNV-Angebot unter den erschwerenden Corona-Bedingungen aufrechterhalten werden“.

Welche Fahrten der Linien 3, 4, 10, 411, 413, 431, 433 und 461 im Detail montags bis freitags bis zum 1. April ausfallen, ist auf www.bsvg.net zu finden.

Weitere Infos gibt es außerdem telefonisch unter (0531) 3832050. In der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) und in der App werden die Fahrten jeweils 2 Stunden vor Fahrtbeginn als Ausfall gekennzeichnet.

