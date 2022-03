Klima-Protest: In Braunschweig wird eine Autobahn gesperrt

Im Jahr 2020 seilten sich Umweltaktivisten in einer nicht angemeldeten Aktion von einer Autobahnbrücke in der Nähe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen an der A 2 ab.

Für eine Beschleunigung der Verkehrswende werden Klima-Aktivisten in Braunschweig demonstrieren. Eine Klettergruppe wird sich dazu von der Autobahnbrücke Schwartzkopffstraße abseilen, um ein Protest-Banner zu entrollen. Die Autobahn A39 wird dazu gesperrt.

Die Aktion findet statt am Sonntag, 10. April. Sie steht unter dem Motto „Verkehrswende statt Kriminalisierung von Klimaschützer:innen! Spruchbänder an Autobahnbrücken sind kein Verbrechen – Autobahnen schon!“. Dazu ruft auf das Bündnis „Verkehrswende statt Antriebswende“.

Die Aktion stehe in engem Zusammenhang, so der Braunschweiger Organisator Edmund Schultz, mit einer Änderung der Rechtsprechung. „Demonstrationen an Autobahnbrücken bedürfen mittlerweile einer individuellen Prüfung. Dies ist in Braunschweig erfolgt.“ Darum sei auch ein Sonntag und der eher verkehrsruhige Mittag als Zeitpunkt der Aktion gewählt worden. „Wir sind auch dem Vorschlag der Polizei gefolgt, nicht die Brücke Salzdahlumer Straße für die Aktion zu wählen, sondern die nahe Brücke Schwartzkopffstraße.“

Die Aktion steht auch in Zusammenhang mit einem Prozess, der am Folgetag am Amtsgericht Helmstedt stattfinden wird. Angeklagt sind Kletterer, die im März des Vorjahres mit einer Abseil-Aktion über der A39 nahe Wolfsburg für die Verkehrswende protestiert hatten.

Schwartzkopffbrücke online Foto: Jürgen Runo

Vereinbart wurde mit der Versammlungsbehörde für Braunschweig: Um 11 Uhr beginnt ein Kletterteam mit den Vorbereitungen. Gegen 11.15 Uhr wird ein Banner entrollt und nach etwa 30 Minuten wieder eingeholt. Um 12 Uhr ist die Aktion beendet und die Brücke wird verlassen. Schultz verweist darauf: „Die Autobahn darf nicht betreten werden.“

In der Abstimmung, so der Organisator, befinde sich zurzeit eine Fahrrad-Demonstration zur Brücke. Sie soll um 10 Uhr auf dem Kohlmarkt starten. Auch ein Straßenfest unweit der Brücke soll noch abgestimmt werden. Laut Schultz werden bis zu 100 Teilnehmer erwartet: „Es ist möglich, dass es mehr werden.“ Erfahrungswerte fehlen. Nächsten Sonntag findet in Lüneburg eine ähnliche Aktion gegen den Bau der A39 statt. Die Demonstration in Braunschweig und ihre spezielle Form, so Schultz, sei Teil eines bundesweiten Protestes „und verhältnismäßig. Uns ist klar, dass spektakuläre Aktionen wie diese Abseil-Aktion, oder wie die Blockaden der „Letzten Generation“ zwar polarisieren, aber auch, dass eine überwältigende Mehrheit der Bürgerschaft von der Regierung endlich ausreichenden und wirksamen Klimaschutz erwartet. Weil Demonstrationen nichts bringen, werden die Protest-Aktionen nun spektakulärer.“

