Im Osten Braunschweigs wird ein neuer P+R-Parkplatz gebaut 

Braunschweig. An der Helmstedter Straße werden Grundstücke getauscht. Die Niedersächsische Landgesellschaft baut ein neues Bürogebäude.

Park+Ride-Parkplätze sorgen dafür, dass der Umstieg vom Auto in Bus und Bahn erleichtert wird.

Parken in Braunschweig

Die Zukunft der Helmstedter Straße klärt sich langsam. Braunschweigs Rat der Stadt hat einstimmig den Weg frei gemacht, damit ein neues Bürogebäude und ein neuer P+R-Parkplatz dort gebaut werden können.

Park and Ride - ein solcher Parkplatz, um den Umstieg vom Auto auf Bus oder Bahn zu erleichtern, fehlt bislang an der Helmstedter Straße. Obwohl die Straße Tor zur Stadt im Osten Braunschweigs ist. Nun wurden die Bedingungen geschaffen, dies zu ändern. Begleitet von der Änderung, dass der nun geplante Parkplatz in besserer Lage liegen wird, als einst beabsichtigt.

Der Parkplatz wird direkt an der Helmstedter Straße liegen. Foto: Jürgen Runo

Auslöser war die Niedersächsische Landgesellschaft, zurzeit am Zollamt nahe Broitzem zu finden. Weil dort die Räumlichkeiten mittlerweile zu klein geworden sind, sollte der Umzug auf ein städtisches Grundstück an der Helmstedter Straße erfolgen. Die Stadt lehnte den Kauf zunächst ab. Denn auf der Fläche nahe der Reitlingstraße sollte eigentlich ein P+R-Parkplatz entstehen.

Parkplatz soll nahe der Haltestelle liegen

Die Meinung der Stadt änderte sich jedoch, weil mittlerweile die Straßenbahn-Planung nach Rautheim berücksichtigt werden muss. Die Straßenbahnplaner waren der Ansicht: Die angedachte Lage mache den Weg vom Parkplatz zur künftigen Tram-Haltestelle zu lang. Optimal sei das nicht.

Die Niedersächsische Landgesellschaft hatte unterdessen Gespräche mit dem „Gewerbehof Elmblick“ aufgenommen, um dort ein Grundstück zu kaufen. Nun erfolgt eine Art Ringtausch. Die gemeinnützige Niedersächsische Landgesellschaft wird doch auf dem städtischen Grundstück bauen. Im Rat hieß es, der Baubeginn soll bereits in diesem Jahr sein.

Zusätzliche Flächen werden noch gekauft

Im Gegenzug erhält die Stadt die Flächen nahe der Einmündung Rautheimer Straße. Dort wird später die Straßenbahn fahren. Die Fläche für den Parkplatz hat insgesamt eine Größe von 2900 Quadratmetern. Die BSVG plant, dort weitere Flächen für die Straßenbahn-Trasse selbst und weitere Verkehrsflächen zu kaufen. Braunschweigs Fahrrad-Verbände drängen darauf, dass eine Velorouteentlang der Helmstedter Straße bis zum Schöppenstedter Turm verläuft.

Wann erstmals Autos auf dem neuen P+R-Parkplatz abgestellt werden können, ist unklar. Geplant ist, so hieß es gegenüber dem Rat, die Fläche während der Bauzeit der Straßenbahn-Trasse als Baustelleneinrichtung zu nutzen.

