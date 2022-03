Wie steht’s um Hygiene und Qualität in den Testzentren?

Corona in Braunschweig

Corona in Braunschweig Mehr Kontrollen in Braunschweigs Corona-Testzentren? Nein!

Wie gut arbeiten die rund 200 Teststellen in Braunschweig? Eine Frage, die sich die CDU-Fraktion im Rat stellt – und mit Skepsis betrachtet. Sie wünscht sich mehr Kontrollen. In einem Antrag betonte die Fraktion: „Nichts ist schädlicher, als wenn tatsächlich infizierte Personen ein negatives Testergebnis erhalten und diese dann weitere Personen gefährden. Wenn bereits nach fünf Minuten ein vermeintlich negatives Testergebnis übermittelt wird, liegt der Verdacht nahe, dass hier nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Dies wirft auch ein schlechtes Licht auf alle Betreiber, die korrekt und zuverlässig arbeiten.“

CDU: Zentralen Ordnungsdienst für die Kontrollen einsetzen

Auf eine frühere Anfrage der CDU hatte die Verwaltung im Februar mitgeteilt, dass seit Mitte 2021 insgesamt 53 Überprüfungen durch den Hygienekontrolleur des Gesundheitsamtes stattgefunden hätten. In der Folge seien 21 Teststellen aufgrund erheblicher Mängel geschlossen worden, 12 davon dauerhaft.

Aus Sicht der CDU macht das den Bedarf verstärkter Kontrollen deutlich. Angesichts der angespannten Personalsituation im Gesundheitsamt regt die Fraktion an, für die Kontrollen auch den Zentralen Ordnungsdienst oder andere Vollzugskräfte einzusetzen: „Ziel muss es sein, jedes Testzentrum kurzfristig einmal zu begutachten.“

Hygienekontrolleur prüft pro Woche vier bis fünf Teststellen

Die Stadtverwaltung erläuterte dazu in einer Stellungnahme, dass die rund 200 Teststellen von 143 Betreibern geführt werden. Darunter sind 44 Apotheken und Ärzte – in der Regel mit guter Qualität. Bleiben also noch 99 andere Betreiber.

Zurzeit würden vier bis fünf Teststellen pro Woche überprüft, mit großem Aufwand: Pro Teststelle kämen bis zu fünf Arbeitsstunden zusammen. Da der zuständige Hygienekontrolleur auch die Außenstelle des Gesundheitsamtes in der Friedrich-Seele-Straße leitet, seien mehr Kontrollen nicht möglich. Auch die Einstellung weiterer Hygienekontrolleure sei mangels Fachkräften keine Option.

Stadt: Es gibt keinerlei feste Vorgaben, wann ein Testzentrum zu schließen ist

Für die Begehung fachfremdes Personal zu beauftragen, ist aus Sicht der Stadt nicht zweckmäßig. „Die Prüfungsergebnisse und Anordnungen müssen einer rechtlichen Überprüfung standhalten.“ 13 verschiedene Regelungen, Verordnungen und Gesetze seien zu berücksichtigen.

„Diese Regelungen einer fachfremden Person in einer kurzen Schulung näher zu bringen, ist kaum möglich“, lautet das Fazit der Stadtverwaltung. „Es gibt keinerlei feste Vorgaben, wann ein Testzentrum zu schließen ist. Das alles muss fachlich eingeordnet und begründet werden.“ Die Mehrheit des Rates sah das genauso – der Antrag der CDU wurde abgelehnt.

