Braunschweig. Der Grund einer Kollision am Sonntag auf der Wolfenbütteler Straße/Heinrich-Büssing-Ring ist unklar. Zeugenaufruf wegen der Ampelschaltung.

Für Fragezeichen sorgt nach einer Kollision in Braunschweig die Ampelschaltung.

Polizei Braunschweig Unfall auf Kreuzung in Braunschweig: Ampel sorgt für Verwirrung

Auf der Kreuzung Wolfenbütteler Straße/Heinrich-Büssing-Ring in Braunschweig ist es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Audi gekommen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt, so eine Mitteilung der Polizei.

Die Beamten waren vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Nachdem sie die Aussagen der Unfallbeteiligten aufgenommen hatten, herrschten jedoch Unklarheiten über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Deswegen bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter (0531) 4763935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Texte könnten Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de