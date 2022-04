Braunschweig. Die Stadtbad GmbH erhöht die Kapazitäten und schafft die Zeitfenster zur Einlass-Staffelung ab. Es gibt deutlich mehr Tickets vor Ort an den Kassen.

Bäder und Saunen Ab sofort wieder mehr Badegäste in Braunschweigs Bädern zulässig

Die bundesweiten Lockerungen wirken sich auch auf die Stadtbad GmbH aus. Zuletzt war die Besucherkapazität teilweise auf weniger als 50 Prozent beschränkt, einzelne Angebote wie Whirlpools mussten eingestellt werden. Doch ab sofort entfallen die meisten Auflagen, wie das Unternehmen mitteilt: Die Besucherkapazitäten werden erhöht.

Im Freizeitbad Wasserwelt sind demnach wieder 600 (Wochenende 700) öffentliche Besucher zeitgleich möglich, im Sportbad Heidberg 200 und im Hallenbad Bürgerbade-Park 50. Hinzu kämen andere Eintrittsarten wie der Kurs-, Schul- und Vereinsbetrieb. „Damit werden künftig auch wieder deutlich mehr Eintrittskarten vor Ort an den Kassen bereitstehen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Sorge einiger Gäste, vor Ort kein Ticket ergattern zu können, sollte damit der Vergangenheit angehören.“

Tickets sind wieder vollständige Tageskarten

Darüber hinaus würden die pandemiebedingt eingeführten Zeitfenster zur Staffelung des Einlasses abgeschafft. Bei den verfügbaren Tickets handele es sich also wieder um vollständige Tageskarten – ausgenommen sind Kurzzeittarife wie zum Beispiel Frühschwimmer- oder Feierabendangebote. Die Onlinetickets sind tagesaktuell unter shop.stadtbad-bs.de buchbar.

„Auch wenn die bisherigen Auflagen nicht mehr verpflichtend sind, wird die Stadtbad GmbH zur Sicherheit aller Gäste sowie des Personals Tests, Masken und Abstandswahrung zumindest weiterhin empfehlen“, kündigt Pressesprecher Felix Böttcher an. Auch die verstärkte Nutzung des Onlineshops soll das Risiko weiterhin minimieren.

Erste Freibäder werden fitgemacht

Die Vorbereitungen für die anstehende Freibadsaison laufen bereits. Mit dem Freibad Bürgerpark werde das erste der drei städtischen Freibäder schon gerüstet, so Böttcher. „Die Ausbesserung von Fliesen und erst Reinigungsarbeiten im Becken sind bereits erfolgt. In den kommenden Wochen folgt die Leerung und Grundreinigung des Beckens und das anschließende Befüllen.“ Zeitversetzt werde in Kürze mit ähnlichen Maßnahmen im Freibad Raffteich begonnen.

Der Saisonstart im Freibad Bürgerpark ist wie immer für Anfang Mai angedacht. Jeweils rund zwei Wochen später sollen die Freibäder Raffteich und Waggum folgen. Alle konkreten Termine werden abhängig von der absehbaren Witterung festgelegt und unter www.stadtbad-bs.de veröffentlicht. Eine Beschränkung der Besucherkapazitäten sei nach jetzigem Stand in keinem der Freibäder vorgesehen, heißt es seitens der Stadtbad GmbH.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de