Dennis Schroeder ist in der NBA ein Star, aber seiner Heimatstadt Braunschweig ist er stets verbunden geblieben. 2019 heiratete er im Schloss Richmond und feierte abends in der VW-Halle. Eine Event-Firma streitet bis heute mit ihm um eine Forderung für angebliche Sonderwünsche rund um die Feier. Schröder will nicht zahlen.