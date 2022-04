Kirche und Ostern Aktion an Gründonnerstag: Das letzte Abendmahl in Braunschweig

Zum Auftakt der Osterfeiertage fand an Gründonnerstag in der Innenstadt eine besondere Aktion statt: 13 Menschen stellten das berühmte Bild von Leonardo Da Vinci nach, auf dem Jesus und die zwölf Jünger beim letzten Abendmahl zu sehen sind – es ist das letzte Treffen vor der Verhaftung und Verurteilung, vor dem Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu.

An verschiedenen Orten, unter anderem auf dem Altstadtmarkt, bauten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen langen Tisch auf, deckten ihn und aßen. Nach und nach wurde aus dem lebendigen Mahl ein „Standbild" des berühmten Mailänder Wandgemäldes. Organisiert wurde das Projekt „Mahl ganz anders“ von dem Internetportal evangelisch.de. Beteiligt waren auch haupt- und ehrenamtliche Kirchenvertreter aus Braunschweig.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen Altstadtmarkt, Schlossplatz und Michaeliskirche

Das Projekt „Mahl ganz anders“ gibt es laut Evangelisch.de-Sprecher Torsten Spille seit 2011. Es wurde bereits in verschiedenen Städten aufgeführt, darunter Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Kassel. „Durch die Pandemie war es zwei Jahre lang nicht möglich, das Projekt in der gewohnten Weise stattfinden zu lassen“, so Spille. Nun kehre das Projekt auf die Straße zurück. In Braunschweig sollten am Donnerstagnachmittag verschiedene Orte angesteuert werden: Altstadtmarkt, Sack, Domplatz, Schlossplatz, St. Magni-Kirche, Damm, Kohlmarkt, Bankplatz und Michaeliskirche.

Abschluss beim Gottesdienst in der Michaeliskirche

Der Abschluss war für 18 Uhr im Gottesdienst in der Michaeliskirche angekündigt. Auch Pfarrer Jakob Timmermann von der Michaelisgemeinde war an der Aktion beteiligt.

Das Internetportal evangelisch.de ist Teil des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), dem zentralen Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Das Gemeinschaftswerk trägt unter anderem auch die Redaktion des evangelischen Magazins chrismon und die epd-Zentralredaktion, außerdem organisiert es die Rundfunkarbeit der EKD sowie das evangelische Contentnetzwerk yeet.

Mehr zu den Kirchen in Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de