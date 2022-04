Beins Postkarten Geschichte der Post in Braunschweig und Umgebung

Postkarte von 1912 von Postamt (vorn) und Bahnhof in Seesen.

Reinhard Bein beschäftigt sich mit der geschichtlichen Post in Braunschweig und Region. 1850 kam die Post einmal in der Woche durch Boten in die Dörfer.