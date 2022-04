Spektakuläres Osterfeuer – hier lodert’s heute in Braunschweig

Braunschweig. In Veltenhof strömte eine große Menschenmenge beim spektakulären Osterfeuer zusammen. Und so geht es am Ostersonntag weiter.

Nach zwei Jahren Pause strömten am Samstagabend in Veltenhof zahlreiche Besucher zum Osterfeuer, das die Ortsfeuerwehr organisiert hatte.

Eindrucksvolle Bilder bereits am Samstagabend beim Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr in Veltenhof, bei dem eine große Menschenmenge zusammenkam und den hellen Flammenschein vor der Kulisse eines traumhaften Vollmondes am Himmel genoss.

Was für ein Auftakt an diesem Abend und in der Osternacht, auch an vielen weiteren Standorten der Osterfeuer in der Stadt. Und so geht es am Ostersonntag weiter. Aber bedenken Sie: Osterfeuer müssen genehmigt sein, dürfen nicht für die Abfallbeseitigung missbraucht werden.

Nur Baum- und Strauchschnitt sind zulässig, betont die Stadtverwaltung. Und: „Das Feuer darf nur so abgebrannt werden, dass Menschen oder benachbarte Grundstücke nicht durch Rauch oder Funkenflug gefährdet oder erheblich belästigt werden.“

Nach dem Abbrennen müssen die Osterfeuerplätze wieder gesäubert werden. Die Asche darf nicht zu Düngezwecken in der Landwirtschaft oder in Klein- beziehungsweise Hausgärten verwendet werden, sondern ist als Abfall zu entsorgen.

Diese Osterfeuer finden am Ostersonntag statt

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde

Sonntag, 17. April, 19 Uhr, Volkmaroder Straße 19

Ortsfeuerwehr Harxbüttel

Sonntag, 17. April, 19 Uhr, Lagesbüttelstraße

Ortsfeuerwehr Thune

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Gemarkung Thune, Flur 3, Flurstück 478/2, nördlich Ziegelmasch

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Osterfeuerplatz Watenbüttel (Celler Heerstraße 339)

Naturfreunde Braunschweig

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Schrotweg 112

KGV Himmelreich

Sonntag, 17. April, 18 Uhr, Bahndamm bei der alten Dammstraße

CDU Ortsverband Rüningen

Sonntag, 17. April, 15.30 Uhr, Festplatz Rüningen

