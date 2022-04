Gauß-Medaille: Verleihung an Sebastian Thrun wird live übertragen

Die Verleihung der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG) an den Informatiker Prof. Sebastian Thrun findet dieses Jahr wieder in der Dornse des Braunschweiger Altstadtrathauses statt. Die Feier wird am 29. April ab 15 Uhr öffentlich im Internet übertragen. 2021 hatte die Preisverleihung pandemiebedingt nur virtuell stattgefunden. Am Vormittag ab 9.30 Uhr desselben Tages findet zu Ehren des Preisträgers ein öffentliches Wissenschaftliches Kolloquium zur Mobilität der Zukunft statt.

Emmanuelle Charpentier und Bénédicte Savoy in Vorjahren geehrt

Die BWG verleiht die Gauß-Medaille seit 1949 alljährlich „für hervorragende wissenschaftliche Leistungen“. 2020 erhielt die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier die Gauß-Medaille für die Entwicklung der „Gen-Schere“ Crispr/Cas9. 2021 wurde die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy für ihre Forschung zu Kolonialkunst ausgezeichnet. Thrun wird für seine „Verdienste

Das Symposium und die Preisübergabe werden am 29. April (9.30 bzw 15 Uhr) live auf You-Tube übertragen unter www.youtube.com/channel/UCSfnS9nG5Vk7_WqdVaanV1w.

