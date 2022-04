Braunschweig. Die Gruppe entdeckte am Sonntag den Schädel zwischen dem Kleingartenverein Heidberg und der Autobahn 36. Die Polizei verifizierte den Fund.

Die Polizei Braunschweig bestätigte, dass es sich bei dem Fund am Sonntagnachmittag tatsächlich um einen menschlichen Schädel handelt.

Polizei Braunschweig Kinder finden in Braunschweig menschlichen Schädel

Kinder haben am Sonntagnachmittag zwischen dem Kleingartenverein Heidberg und der Autobahn 36 einen menschlichen Schädel gefunden. Der Vater der Kinder informierte daraufhin die Polizei, so die Beamten in einer Mitteilung. Vor Ort konnten die Ermittler feststellen, dass es sich tatsächlich um einen menschlichen Schädel handelt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor Ort nach weiteren möglichen Knochen. Nach einer ersten Einschätzung geht die Polizei von einer mehrjährigen Liegezeit des Schädels aus.

