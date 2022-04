Trickbetrüger erbeuten gesamte Ersparnisse einer Braunschweigerin

Braunschweig. Ein falscher Polizist hat eine 63-jährige Braunschweigerin dazu gebracht, ihr Konto zu leeren. Sie machte so ihr ganzes Geld zu leichter Beute.

Da sie von einem falschen Polizisten Angst vor einer Diebesbande eingejagt bekam, hat eine Braunschweigerin Trickbetrügern ihre gesamten Ersparnisse zugänglich gemacht.

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr erhielt die 63-Jährige aus Mascherode laut Polizei einen Anruf. Es meldete sich ein Mann, der sich als Polizeibeamter aus Braunschweig ausgab. Er informierte die Frau, dass sie angeblich im Fokus einer Diebesbande stehe, die sich bereits in unmittelbarer Nähe befinde und setzte sie damit unter zeitlichen Druck.

Auch ein Mitarbeiter ihrer Bank sei in die Machenschaften der Kriminellen involviert, mit dessen Hilfe ihr Konto komplett geleert werden könnte.

Braunschweigerin soll all ihr Geld abheben

Zur Sicherheit solle die Braunschweigerin lieber all ihr Geld, das sie bei der Bank und auch zuhause habe, an ihn übergeben. Der Betrag sollte ihr zu einem späteren Zeitpunkt durch die Bank zurücküberwiesen werden.

Während dieses Telefonats, das mit unterdrückter Rufnummer geführt wurde, verunsicherte der falsche Polizeibeamte die Frau weiter und wies sie an, das Bargeld an ihrem eigenen Auto zu deponieren, den Parkplatz sofort zu verlassen und niemandem von diesen Aktionen zu berichten, damit niemand in Gefahr gerate.

Geld ist weg – Frau ruft Braunschweiger Polizei

Den Betrügern war es gelungen, die Frau so sehr unter Druck zu setzen, dass sie den Aufforderungen nachkam. Erst später, gegen 19 Uhr, nachdem das Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro durch die Unbekannten vom vereinbarten Ablageort entfernt worden war, erkannte die Braunschweigerin, dass sie betrogen wurde.

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen wegen Trickbetrugs aufgenommen hat.

Blitzer-Anhänger auf Braunschweiger Güldenstraße besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag die Semistation, den sogenannten Blitzer-Anhänger mit dem Spitznamen „Heinrich“, auf der Güldenstraße in Braunschweig besprüht.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 15. April auf den 16. April. Auch hier wurde die Semistation von Unbekannten auf der Güldenstraße beschädigt.

Die Polizei hat in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0531) 476-3115 bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Braunschweig: Vater und Sohn entdecken durchwühlte Schränke

Einbrecher haben am Montagabend zwischen 19 und 22.30 Uhr eine Gelegenheit genutzt, in ein Wohnhaus im Braunschweiger Kanzlerfeld einzubrechen und Bargeld zu stehlen. Als die Diebe in das Einfamilienhauses einstiegen, waren die Einwohner laut Polizei für wenige Stunden außer Haus.

Der oder die Täter gelangten von der Gebäuderückseite ins Haus und durchsuchten mehrere Wohnräume nach möglichem Diebesgut.

Bei ihrer Rückkehr stellten Vater und Sohn geöffnete Schränke und durchwühlte Schubladen fest. Sie alarmierten die Polizei, die am und im Haus eine Spurensuche durchführte. Nach ersten Erkenntnissen stahlen der oder die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahl.

