Krieg in der Ukraine 244 ukrainische Kinder und Jugendliche an Braunschweiger Schulen

Die zentrale Schulplatzvergabe für ukrainische Kinder und Jugendliche hat ihre Arbeit aufgenommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden Familien, die einen Schulplatz suchen, gebeten, einen Termin mit dem Bildungsbüro zu vereinbaren. Dies geht über ein Formular auf der Internetseite www.braunschweig.de/schulplatzsuche-ukraine (auch in ukrainischer und russischer Sprache) oder per E-Mail in Deutsch oder Englisch an spv@braunschweig.de.

Beraterinnen und Berater des Bildungsbüros der Stadt informieren im persönlichen Gespräch über die jeweils geeignete Schule und vermitteln den Schulplatz. „Die Schülerinnen und Schüler können dann direkt bei diesem Termin an den einzelnen Schulen angemeldet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Unter der genannten Internetadresse finden sich weitere Informationen in ukrainischer und russischer Sprache.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach zwei Jahren Pandemie die nächste Herausforderung für die Schulen

Mittlerweile sind laut der Stadt 244 Kinder und Jugendliche an den Braunschweiger Schulen angekommen, davon 114 an Grundschulen und 130 an weiterführenden Schulen. „Eine zentrale Vermittlung von Schulplätzen wird umso wichtiger, je mehr Kinder und Jugendliche an den Schulen unterzubringen sind und je weniger freie Platzkapazitäten es an den Schulen gibt“, erläutert Schuldezernentin Christine Arbogast laut der Pressemitteilung. Zudem steige der Verwaltungsaufwand an den Schulen erheblich.

„Die Schulen haben mittlerweile über zwei Jahre Pandemiemanagement hinter sich und müssen direkt die nächste Herausforderung meistern“, ergänzt Sandra Dittmann, Leiterin des Fachbereichs Schule. Mit der Zentralen Schulplatzvergabe und Anmeldung sollen die Schulen entlastet werden. Außerdem gehe es um eine gezielte Koordination.

Auf Durchsetzung der Schulpflicht wird verzichtet

Aktuell sei nicht absehbar, wie viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine insgesamt an Braunschweigs Schulen ankommen werden. Das hänge zum einen von der Entwicklung des Krieges in der Ukraine ab. Zum anderen besuchen viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Schule.

„Dies könnte sich aber ändern“, so die Stadtverwaltung. Hintergrund: Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die über ein Besuchsvisum verfügen und zum Beispiel privat untergekommen sind, sind zwar nicht schulpflichtig, aber an den Schulen willkommen. Kinder und Jugendliche, die ein Aufenthaltsrecht (§ 24 Aufenthaltsgesetz) erlangt haben, sind schulpflichtig – auf eine Durchsetzung der Schulpflicht werde aktuell aber verzichtet.

Das heißt laut der Stadt: Die Familien können in beiden Fällen entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen sollen oder beispielsweise noch Zeit und Ruhe benötigen und zunächst bei ihren Familien bleiben. Auch eine Teilnahme am Online-Unterricht aus der Ukraine werde als Erfüllung der Schulpflicht angesehen. Insgesamt geht die Stadtverwaltung davon aus, dass bis zu den Sommerferien noch viele ukrainische Kinder und Jugendliche einen Schulplatz benötigen werden.

Zwei Vorbereitungsklassen starten jetzt

„Es ist uns wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen, die zur Schule gehen möchten, einen passenden Platz finden“, betont Arbogast. „Dabei geht es erst einmal darum, dass sie in Braunschweig ankommen, ihren Tagesablauf strukturieren und soziale Kontakte knüpfen können.“

Um Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine zunächst die Möglichkeit zu geben, grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache zu erlernen und sich im deutschen Schulsystem zu orientieren, richtet der Fachbereich Schule zusammen mit der Volkshochschule sogenannte Vorbereitungsklassen ein. Die ersten beiden Klassen starten Anfang Mai.

„Da diese Kapazitäten nicht für alle Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine ausreichen, werden die Plätze zunächst an diejenigen gegeben, die diese Form der Unterstützung am dringendsten benötigen, zum Beispiel weil sie ausschließlich kyrillisch alphabetisiert sind“, erläutert die Stadt. „Es sollen schrittweise weitere Vorbereitungsklassen eröffnet werden. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über die zentrale Schulplatzvergabe.“

Mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de