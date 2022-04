Kirche in Braunschweig

Kirche in Braunschweig Wieder Open-Air-Gottesdienste im Braunschweiger Stadtpark

Freunde treffen, zusammen Sport treiben, feiern, spielen, reisen oder Konzerte besuchen – vieles davon war in der Coronazeit eingeschränkt. Die Freiheit fehlte. Die Enge erzeugte oft Stress, Trübsinn oder Streit.

Nun haben wir die Freiheit wieder. Wie werden wir sie nutzen? Fühlt sie sich jetzt anders an? Diese und andere Fragen werden in den Gottesdiensten im Stadtpark vom 22. Mai bis 10. Juli auf der Event- und Kulturbühne des vom „Heinrich – das Wirtshaus“ im Mittelpunkt stehen. Veranstalter ist, wie in den vergangenen Jahren, die Evangelische Allianz Braunschweig, ein Verbund verschiedener Kirchen dieser Stadt.

Leitmotto: „Frei zu sein…“

Das diesjährige Leitmotto „Frei zu sein…“ wird dabei an acht Sonntagen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Umrahmt von Braunschweiger Musikern, denken Rednerinnen und Redner gemeinsam mit den Gästen darüber nach, was Freiheit ist, warum sie für jeden so wertvoll ist und wie wir sie gemeinsam genießen können.

Robert Lau, Pastor und Vorsitzender der Evangelischen Allianz, erklärt: „Das Thema Freiheit war und ist in der Pandemiezeit bekanntlich umstritten. Die Spannung zwischen persönlicher Freiheit und Verantwortung für Andere ist herausfordernd. Schon in normalen Zeiten wissen wir, dass eine Gesellschaft nicht funktioniert, wenn jeder nur seine Freiheit sieht. Freiheit braucht Respekt, damit sie Freude bringt und nicht Streit. Freiheit braucht Rücksicht, damit sie Entfaltung bringt und nicht überfordert. Freiheit braucht auch Stille und Reflexion, damit sie echt bleibt und kein Modewort wird.“

Mittagstisch im Park

Zwar wird es auch stille Momente während der Sommergottesdienste geben, aber vor allem soll die Freiheit gefeiert werden. In Liedern beschreiben Sängerinnen und Sänger, welche Freiheit Gott schenkt. In Gebeten und Gesprächen könne jeder seine persönliche Inspiration finden. „Jesus hat seinen Mitmenschen damals eine neue Vorstellung von Freiheit gegeben, die eben nicht von den Lebensumständen abhing“, erinnert Lau „Sein Lebensentwurf war und ist eine Einladung, innere Freiheit zu gewinnen, die dann nach außen strahlt. Wir hoffen, dass die Besucher darum durch das Erlebnis der Gottesdienste für manche coronabedingte Enge, Sinnsuche oder Krise Entspannung und neue Freiheit finden.“

Nach den Gottesdiensten gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und das Thema zu reflektieren. Dafür bietet Thomas Tägtmeyer vom Heinrich direkt im Anschluss einen Mittagstisch im Park an. Weitere Informationen gibt es unter www.gottinbraunschweig.de

