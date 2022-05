Braunschweig. Auf der Fallersleber Straße in Braunschweig sind am Samstag zwei Autos ineinandergekracht. Vier Menschen verletzten sich leicht. Zeugen sind gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall am Samstagnachmittag in Braunschweigs Innenstadt. (Symbolbild)

Polizei in Braunschweig

Polizei in Braunschweig Unfall in Braunschweig – Wessen Ampel zeigte grünes Licht?

Vier leichtverletzte Personen und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag in der Fallersleber Straße in Braunschweig ereignet hat. Die Polizei sucht Zeugen, die die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls beobachtet haben.

Gegen 15.53 Uhr befuhr nach Polizei-Angaben ein 38-jähriger Mann mit seinem VW Polo die Fallersleber Straße in Richtung stadtauswärts. Mit im Fahrzeug waren seine Frau sowie seine Kinder. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf mit seiner Beifahrerin die Wilhelm- in Richtung Wendenstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall erlitten insgesamt vier Personen leichte Verletzungen. Beide Autos wurden beschädigt.

Polizei Braunschweig bittet um Hinweise: Bei wem war die Ampel grün?

Braunschweigs Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Da beide Fahrer zunächst angaben, an ihrer Ampel grünes Licht gehabt zu haben, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall am Samstagnachmittag an der Kreuzung beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.

red

