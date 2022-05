Braunschweig. Der Unbekannte hat am Donnerstag eine 88-Jährige nach dem Weg gefragt – und sich anschließend entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zur Sache.

Braunschweigs Polizei fahndet nach einem Mann, der sich am Donnerstag vor einer 88-Jährigen entblößt hat. (Symbolbild)

Polizei in Braunschweig Exhibitionist in Braunschweig – Mann zeigt Seniorin sein Glied

In der Dresdenstraße in Braunschweig hat sich am Donnerstag ein Mann vor einer 88-jährigen Frau entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann oder sein Fahrzeug gesehen haben.

Gegen 10.20 Uhr sei die Seniorin die Dresdenstraße in Braunschweig-Heidberg entlanggelaufen, berichtet Braunschweigs Polizei – als der Fahrer eines kleinen Transporters sie zu sich rief, um die 88-Jährige nach dem Weg zu fragen. „Während die Braunschweigerin antwortete, zeigte der Mann auf sein entblößtes Glied.“ Die 88-Jährige ging weiter und der Transporter entfernte sich.

So beschreibt die 88-Jährige den Exhibitionisten in Braunschweig

Die Frau beschreibt den Fahrer als etwa 1,75 Meter groß, zwischen 45 und 55 Jahre alt, mit normaler Statur, weder Bart noch Brille, aber mit schwarzen oder braunen Haaren und schwarzer oder brauner Kleidung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen weißen oder beigefarbenen Transporter.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 476-3515 entgegen.

red

