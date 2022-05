Braunschweig. Am Samstag präsentieren sich Initiativen junger Menschen. Ihr Ziel: die Gesellschaft inklusiver, sozialer, demokratischer und nachhaltiger gestalten.

Milleniumhalle „Alternative Sein Vater“: Messe in Braunschweig

Der Braunschweiger Verein „If a Bird“ veranstaltet jetzt erstmals das Event „Alternative sein Vater“ – eine Messe für junge Visionärinnen, Visionäre und Initiativen. Mit diesem Projekt wollen „If a Bird“ (IAB) und das Community-Format „Remember Why U Started“ (RWUS) aus Salzgitter junge Menschen zusammenbringen, um innovative Projekte und Ideen zu unterstützen.

Am Samstag, 7. Mai, werden ab 12 Uhr im Millenium-Eventcenter am Madamenweg in Braunschweig bundesweite Initiativen, Projekte und Organisationen junger Menschen zusammenkommen. Wie die Organisatoren mitteilen, geht es um das Ziel, die Gesellschaft noch inklusiver, sozialer, demokratischer und nachhaltiger zu gestalten.

Braunschweigische Landessparkasse und weitere Partner unterstützen die Messe

Die Veranstaltenden, Tiana Kruškić (IAB), Andru König (RWUS), Sercan Özgüler (RWUS), Lilith Randhahn (IAB) und Billy Ray Schlag (IAB), möchten jungen Visionärinnen und Visionären erstmalig eine Plattform bieten, um sich mit gesellschaftspolitischen Themen kreativ und künstlerisch auseinanderzusetzen. „Was Politik und Wirtschaft bisher nicht geschafft haben, wollen wir gemeinsam angehen um ein wichtiges Zeichen zu setzen“, erklärt Billy Ray Schlag laut der Pressemitteilung.

Am Samstag um 12 Uhr wird das Event zusammen mit dem Hauptsponsor Braunschweigische Landessparkasse. „Als Sponsorin unterstützt die BLSK mit großer Vorfreude das kommende Event und wir sind gespannt welche innovativen Synergien aus diesem entstehen werden. Wir sind uns sicher, dass ALTERNATIVE SEIN VATER eine sehr kreative Plattform für viele junge Menschen sein wird“, erklärt Gunnar Stratmann, Leitung Privat- und Geschäftskunden Bereich Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse. Zusammen mit weiteren Sponsoren wie der Lotto-Sport-Stiftung, Demokratie Leben, der Braunschweigischen Stiftung und der Richard-Borek-Stiftung wird das Event finanziell unterstützt und ermöglicht.

Auftritte von Kleopetrol und Soul of Braunschweig

„Von 12 bis 18 Uhr können die Besuchenden ein vielfältiges Set-Up aus Infoständen, Mitmachaktionen, Workshops und auch musikalische Acts erleben, wie zum Beispiel den Auftritt der Braunschweiger Band Kleopetrol (14.50 Uhr)“, heißt es in der Ankündigung. Weitere musikalische Programmhighlights seien die Singer & Songwriter „Soul of Braunschweig“, ein Poetry Slam von „United Colors of Change“ sowie Rap Showcases und spannende Tanzbattles, die zur aktiven Teilnahme einladen.

Unzählige Initiativen aus Deutschland und den verschiedensten Bereichen wie Kunst, Kultur und Musik sollen unter einem Dach zusammenkommen – darunter auch die Gifhorner Autorin Luca Jaro, die Antirassismus Initiativen „United Colors of Change“, „Kein Bock auf Nazis“, „Volksverpetzer“, „Migrantifa“ die Seenotrettung „Seebrücke Braunschweig“, die entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation „Viva Con Agua“, die Berliner „Initiative Perspektivwechsel“, das „Feministische Bündnis“ Braunschweig, „Zukunft ist bunt“ aus Bremen, „Zusammenleben Willkommen“ aus Berlin und Antirassismus-Rap aus Hannover von „Rap Inna Burg“.

Eintritt zur Messe „Alternative sein Vater“ ist frei

„Wir sind überzeugt, dass es vor allem starkes Engagement aus der Zivilgesellschaft braucht, um Veränderungen zu bewirken und neue Visionen umzusetzen“, skizziert Billy Ray Schlag die Intention. „Jeder soll dazu inspiriert werden, seinen eigenen Wirkungskreis erneut zu überprüfen und sich einzusetzen, anstatt es offiziellen Institutionen zu überlassen. Haltung zeigen und dafür auch einzustehen ist unsere Devise.“

Alle Interessierten sind bei der Messe herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sowohl zu dem Event, als auch zum If a Bird finden Interessierte unter www.instagram.com/alternativeseinvater und www.ifabird.com.

