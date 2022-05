Insolvenz bei Staples: Auch die Braunschweiger Filialen schließen

Braunschweig. An der Varrentrappstraße und an der Frankfurter Straße läuft der Ausverkauf. Der Insolvenzverwalter konnte keinen Investor für die Büromärkte finden.

Foto: Bernward Comes

Der Ausverkauf läuft – hier der Staplesmarkt an der Varrentrappstraße.

Auch die beiden Braunschweiger Staples-Büromärkte stehen vor dem Aus. „Wir schließen – alles reduziert“ ist an der Filiale an der Varrentrappstraße zu lesen und ebenso an der Frankfurter Straße. Der Hamburger Büroartikelhändler OfficeCentre GmbH hatte Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet.

Auf der Internetseite von Staples heißt es: „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Staples, wie wir es alle kennen, nicht mehr weiter existieren wird. Am 1. Mai wurde ein Insolvenzverfahren für die OfficeCentre GmbH mit der Marke Staples eröffnet. Unser Webshop ist bereits seit dem 29.4.2022 geschlossen. Für Fragen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte per Email an unseren Kundenservice: kundenservice@officecentre.de“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz teilte auf dpa-Anfrage mit: „Ein Investor, der in der Lage ist, den Geschäftsbetrieb der auf den Verkauf von Büroartikeln spezialisierten Gesellschaft langfristig fortzuführen, konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens soll nun der geordnete Rückzug aus dem Markt durch Abverkauf der Ware in den Filialen angetreten werden.“

Staples war bundesweit der größte stationäre Einzelhändler für Büroartikel

Das Unternehmen war nach früheren Angaben des Insolvenzverwalters der größte stationäre Einzelhändler für Büroartikel in Deutschland mit rund 700 Mitarbeitern, 50 Filialen der Marke „Staples“ und einem Onlineshop. Von der OfficeCentre-Insolvenz nicht berührt ist die frühere Staples-Großhandelssparte, die zum französischen Unternehmen Lyreco gehört und unter dem Namen Lyreco Advantage firmiert.

„Ich bedauere sehr, dass wir keinen Investor für das Unternehmen begeistern konnten“, sagte Undritz. Mehr als 120 potenzielle Erwerber seien angesprochen worden, und mit mehreren Interessenten sei bis zur vorigen Woche verhandelt worden. „Die intensive Prüfung des Geschäftsmodells der OfficeCentre GmbH durch die Interessenten in Verbindung mit den dringend benötigten Investitionen für eine Neuausrichtung am Markt führte jedoch dazu, dass sich potenzielle Investoren aus dem Prozess zurückzogen und kein Angebot für eine langfristige Fortführung der Staples-Märkte abgegeben wurde.“

Insolvenzverwalter: Beschäftigte haben drei Monate lang gekämpft

Undritz und OfficeCentre-Geschäftsführer Oliver Lux betonten, die Beschäftigten hätten drei Monate mit der Geschäftsführung für eine Sanierung gekämpft. Undritz war am 7. Februar vom Amtsgericht Hamburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter der OfficeCentre GmbH bestimmt worden. Am 1. Mai wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Gläubiger haben bis 20. Juni Zeit, Forderungen anzumelden. Für den 20. Juli wurde eine Gläubigerversammlung angesetzt.

dpa/cos

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de