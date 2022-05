Botanischer Garten Prächtiger Baum in Braunschweig wird vor Sonnenbrand geschützt

Die prächtige Blutbuche im Botanischen Garten der TU Braunschweig ist ein Naturdenkmal: 20 Meter hoch, die Krone 19 Meter breit. Wohl alle Besucher kennen sie. Der Baum braucht jetzt Schutz, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Auf Veranlassung der Grünflächenverwaltung wurde der Stamm mit einem Schattiergewebe mehrlagig umhüllt. „Dieses wurde nötig, weil ein sehr starker Ast durch die Stürme im Februar dieses Jahres abgebrochen war“, heißt es in der Pressemitteilung. „Dieser Ast trug bislang zur Schattierung des Stammes vor der Sonnenstrahlung bei, die nun direkt vom Wurzelanlauf bis zum Kronenansatz auf den Baum einwirkt.“

Im schlimmsten Fall können Buchen absterben

Buchen reagieren auf eine plötzliche Freistellung des Stammes sehr empfindlich und können einen „Sonnenbrand“ bis hin zum vollständigen Absterben des Baumes erleiden. In den kommenden Jahren sollen die Gewebelagen nach und nach wieder entfernt werden, um den Baum langsam an die neuen Lichtverhältnisse zu gewöhnen, kündigt die Stadt an.

