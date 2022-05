Braunschweig. Zwischen Sidonienstraße und Rudolfsplatz wird die Goslarsche Straße in Braunschweig ab Montag abschnittsweise voll. oder teilgesperrt.

Ab Montag, 23. Mai wird die Goslarsche Straße in Braunschweig wegen Tiefbauarbeiten zur Baustelle.

Tiefbauarbeiten Tiefbau: Goslarsche Straße in Braunschweig ab Montag gesperrt

Die Goslarsche Straße im Westlichen Ringgebiet in Braunschweig wird ab Montag, 23. Mai gesperrt. Betroffen sind Teile der Straße zwischen Sidonienstraße und Rudolfsplatz, die abschnittsweise voll- oder teilgesperrt werden. Grund für die Sperrung sind Tiefbauarbeiten der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) und der Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ), so die Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Arbeiten der SE|BS und von BS|NETZ dienen der Erneuerung von rund 1.250 Meter Schmutz- und Regenwasserkanälen sowie 1.760 Meter Gas- und Wasserleitungen. Mit den Arbeiten investieren die Stadt und die BS Energy Gruppe etwa 5 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit Braunschweigs.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vollsperrung nicht für Radfahrer und Fußgänger

Die Kanalbauarbeiten der SE|BS beginnen im Kreuzungsbereich Goslarsche Straße / Sidonienstraße. Von dort werden die Kanäle in Richtung Tuckermannstraße verlegt. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich erfolgen unter Vollsperrung für den Autoverkehr, Fußgänger und Radfahrer können weiterhin passieren.

Am 7. Juni startet BS|NETZ mit der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen in der Goslarschen Straße. Die Arbeiten beginnen im Bereich der Tuckermannstraße und gehen bis zum Rudolfplatz. Die Goslarsche Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Zwischen Tuckermannstraße und Chemnitzstraße wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Durch die Aufrechterhaltung des Verkehrs in diesem Bereich entfällt ein Großteil der Parkplätze.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de