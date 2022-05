Braunschweig. Shireen Abu Akleh kam am 11. Mai im Westjordanland ums Leben. Die Al-Dschasira-Korrespondentin war im Dienst. Braunschweiger gedachten ihr nun.

Sie erinnerten auf dem Schlossplatz an Abu Akleh.

Shireen Abu Akleh Gedenken an getötete Journalistin vor Braunschweiger Schloss

Zum Gedenken an das Leben der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh versammelten sich am Samstag auf dem Schlossplatz gut 30 Menschen. „Freiheit für Palästina“ und „Geliebt und unvergessen“ stand auf Plakaten, die teilweise das Gesicht der Al-Dschasira-Korrespondentin zeigten.

Am 11. Mai war Abu Akleh bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften im Flüchtlingslager in Dschenin im Westjordanland vor laufender Kamera getötet worden. Sie wurde während ihres Dienstes von einer Kugel am Kopf getroffen. Bis heute ist unklar, welche Seite den Schuss abgab.

In der Folge sorgte das gewaltsame Vorgehen der israelischen Polizei gegen einen Trauerzug für Abu Akleh in Ost-Jerusalem für Empörung. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, der Sarg der Journalistin stürzte in dem Tumult fast zu Boden. Die USA und die EU kritisierten den Polizeieinsatz scharf.

red

