Bahnhof Braunschweig-Gliesmarode erhält Überdachung

Der neue Bahnhof Braunschweig-Gliesmarode nimmt Gestalt an. Doch wie wird es mit dem Komfort für Bahnreisende aussehen? Wo bleibt die Bahnsteig-Überdachung? Werden Bahnreisende, die auf den Zug warten, im Regen stehen?

Mit Argus-Augen wird die Entwicklung verfolgt, die der große Umbau im Osten Braunschweigs nimmt. Ein neues Verkehrskreuz wollen Deutsche Bahn, Regionalverband, Stadt Braunschweig und die BSVG entstehen lassen. Leicht wie nie soll das Umsteigen auf die Bahn erfolgen. Der Bahnhof Gliesmarode erhält dazu ein völlig neues Gesicht. Die BSVG ist bereits in Vorleistung getreten. Neue Haltestellen wurden gebaut. Der Takt wurde verdichtet. Die Stadt Braunschweig hat außerdem große Pläne. Vorkaufsrechte bestehen, um das gesamte Umfeld am Gliesmaroder Bahnhof noch weiter aufwerten zu können.

Einen genauen Termin für die Eröffnung gibt es zwar noch nicht. Sommer 2022 heißt es. Doch die Arbeiten nähern sich erkennbar dem Ende. Die Zugänge wurden vom Künstler Nasim Naji bereits höchst vorzeigbar gemacht. Restarbeiten sind bereits identifiziert. Schotterflächen werden nicht bleiben. Grünflächen sollen an ihre Stelle treten.

1500 Fahrgäste soll ein- und aussteigen

Doch was ist aus dem Plan geworden, Wartende nicht im Regen stehen zu lassen? Leser Jan Gäbler meint: „Bislang ist nichts zu sehen, auch keine Fundamente.“ Dabei war Überdachung ein wichtiger Punkt der Planung. Ursprünglich war sie nicht vorgesehen. Bloße Wetterhäuschen waren geplant. Mehr wurde vom Land Niedersachsen auch nicht gefördert. Es war der Regionalverband, der mit eigenen Mitteln nachbessern wollte. Grund: Als die Modernisierungsplanung aufgenommen wurde, nutzten rund 600 Fahrgäste täglich den Bahnhof.

Seitens des Regionalverbandes wusste man aber bereits: Erfüllen sich die Hoffnungen, könnten 1500 Fahrgäste täglich den Bahnhof nutzen. Denn es sollen mehr Züge am Bahnhof Gliesmarode halten. Die bessere Erreichbarkeit und verbesserte Umsteigemöglichkeiten sollen ebenfalls die Attraktivität steigern. Rund 500.000 Euro sollten darum fließen, damit ein überdachter Wartebereich entsteht. Vorbild sollten gute Lösungen auf anderen Bahnhöfen sein. Beliebig, so der Regionalverband, dürfe nicht gebaut werden: „Das Dach wird eine bei der DB Station&Service AG zugelassene, standardisierte Bauform haben.“

Es soll noch in diesem Jahr gebaut werden

Und an diesem Vorhaben werde festgehalten, bekräftigt der Regionalverband nun: „Der Komfort der Stationen ist ein weiterer entscheidender Faktor, Menschen vom Umstieg auf den ÖPNV zu überzeugen.“ Nutzer müssen sich allerdings noch etwas in Geduld üben: „Das Bahnsteigdach wird anschließend an die anderen Arbeiten am Bahnhof gebaut, im vierten Quartal diesen Jahres.“

