Bombenfund auf Baustellengelände in Braunschweigs Nordstadt

Braunschweig. Mitarbeiter einer Baufirma haben am Dienstagmorgen eine Bombe gefunden, die bereits abgebrannt war. Zudem: In der Innenstadt gab es eine Kollision.

In Braunschweig hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Zudem fanden Bauarbeiter eine Bombe.

Auf einem Baustellengelände haben Mitarbeiter einer Baufirma am Dienstagmorgen eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. In der Folge forderte die Polizei den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen an, der den Nahbereich absperrte. Laut Mitteilung befanden sich keine bewohnten Gebäude in der Nähe.

Die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellten fest, dass die Stabbrandbombe bereits abgebrannt war. Die Bombenreste konnten abtransportiert werden. Es bestand, so die Polizei, zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kollision in Braunschweiger Innenstadt: Motorradfahrer verletzt

Im Kreuzungsbereich Steinweg/Wilhelmstraße hat sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignet. Wie die Polizei schreibt, befuhren ein PKW- und ein Motorradfahrer den zweispurigen Steinweg vom Staatstheater kommend in Richtung Wilhelmstraße.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Der dunkle PKW befuhr dabei den linken Geradeausfahrstreifen in Richtung Bohlweg, der Motorradfahrer befuhr den Rechtsabbiegefahrstreifen in Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich der Kreuzung Steinweg/Wilhelmstraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden mögliche Autofahrer, welche hinter den beiden Unfallfahrzeugen herfuhren, gebeten, sich zu melden unter (0531) 4763935.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de