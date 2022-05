Braunschweig. Der Wagen wurde in Lehndorf gestohlen. In der Nacht zu Dienstag entdeckte die Polizei das Auto im Graben bei Königslutter. Es gibt zwei Verdächtige.

Die Polizei entdeckte in der Nacht zu Dienstag einen gestohlenen Wagen bei Königslutter – und zwei Männer, die sich davon entfernten. Sie wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Diebe fahren Braunschweiger Auto bei Königslutter in den Graben

In Lehndorf gestohlen, bei Königslutter im Graben gefunden: Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag ein gestohlenes Auto gefunden und zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Zur Vorgeschichte: Am Montagmorgen stellte ein 72-jährige Braunschweiger fest, dass sein Auto nicht mehr auf dem Hof in Lehndorf stand. Zuletzt hatte er ihn am späten Sonntagabend dort stehen sehen. Er informierte die Polizei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

18- und 29-Jähriger gehen von Unfallwagen weg – sind sie die Diebe?

In der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei Königslutter dann ein Pkw im Graben der Landstraße zwischen Königslutter und Bornum gemeldet. Auf dem Weg zum Einsatzort fielen den Polizisten zwei Männer auf, die sich zu Fuß von dem Auto entfernten. „Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass es sich um den in Lehndorf entwendeten Wagen handelte“, erklärt die Polizei.

Sie entschieden sich, die Männer zu kontrollieren. „Aufgrund der Gesamtumstände entstand der Verdacht, dass die Männer das Auto entwendet und sich später festgefahren hatten.“ Es handelte sich um zwei Braunschweiger im Alter von 18 und 29 Jahren.

Die Polizei nahm die Männer vorläufig fest und stellte das Fahrzeug zur Spurensicherung sicher. Ob es sich bei den Männern tatsächlich um die Autodiebe handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

