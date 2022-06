Hier können Sie in Braunschweig Erdbeeren selbst pflücken

Braunschweig. Wer Erdbeeren genießen aber nicht so viel Geld ausgeben möchte oder wer das Erlebnis sucht, kann auf einigen Feldern in Braunschweig selbst pflücken.

Die Erdbeer-Saison hat begonnen. In den Supermärkten und an den Ständen am Straßenrand sind die Früchte bereits seit einigen Wochen zu finden, auch aus unserer Region. Nun startet auch die Selbstpflück-Zeit. Der Vorteil: Die selbst gepflückten Beeren sind ebenso lecker, aber günstiger zu haben, teils sind sie fast halb so teuer wie die Beeren, die von Erntehelfern gepflückt wurden. „Man kann ordentlich sparen“, sagt Renate Rieß vom Obsthof Riess. „Und man darf beim Pflücken auch naschen.“

Auf einer Fläche von sechs Hektar bauen Matthias und Renate Rieß Erdbeeren zum selber Pflücken an. Das entspricht in etwa achteinhalb Fußballfeldern. Gisela Westphal und Nele Löhr betreuen an diesem Tag den Stand am Rand des Feldes. Schon früh am morgen sind sie durch die Reihen der Erdbeer-Pflanzen gegangen und haben geschaut, welche die beste Ernte versprechen. So können sie die Kunden gezielt zu den reifen Früchten lotsen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein „potenziell gutes Jahr“ für Erdbeeren

Zwar seien einige Pflanzen jüngst neu gesetzt worden, die meisten sehen aber bereits die zweite Saison. Danach ist Schluss für diese Pflanzen und neue werden gesetzt. „Anders als im heimischen Garten ist das Feld auf Ertrag ausgerichtet“, sagt Renate Rieß. Und im dritten Jahr nehme der ab.

Eine Erdbeere und ihr Vorläufer, die Blüte. Foto: Bernward Comes

In diesem Jahr startet der Obsthof früh in die Saison. „Normalerweise starten wir nicht vor dem 6. Juni“, sagt Rieß. Zwar sei es Anfang des Jahres mit vielen Frost-Nächten viel zu kalt gewesen, dann habe es sich aber gut entwickelt. Einzig etwas mehr Regen könne fallen. Denn die Felder würden nicht bewässert. Auch Mareike Puls, die mit Olaf Puls Papes Gemüsegarten führt, sagt, dass es ein „potenziell gutes Jahr“ für Erdbeeren sei. „Es war noch nicht zu warm und es gab immer mal wieder Regen. Für die Qualität ist das optimal.“ , erzählt Puls.

Ab Juli Süßkirschen, im Herbst Äpfel, Birnen und Pflaumen

Der Obsthof Riess bietet seit weit mehr als 20 Jahren Erdbeeren zum selber Pflücken an. Mit der Zeit seien die Flächen dafür mit der Nachfrage gewachsen. Auch Süßkirschen, bei denen die Saison mit dem Juli beginn, seien beliebte Früchte zum selber Pflücken. Da das Angebot in der Region dafür klein sei, kämen die Menschen dafür sogar aus Hannover, berichtet Rieß. Im Herbst gibt es dann auch Äpfel, Birnen und Pflaumen zu ernten. Rieß: „Für Kinder ist das ein tolles Erlebnis.“

Obsthof Riess – zwischen Rüningen und Geitelde

Das Erdbeer-Feld zum selber Pflücken des Obsthofs Riess liegt zwischen Rüningen und Geitelde. Auf der Rüningenstraße von Rüningen kommend liegt das Feld auf der linken Seite. Geöffnet ist es seit dem 27. Mai. Voraussichtlich bis Ende Juni läuft die Saison. Gepflückt werden kann montags bis samstags von 8.30 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 8.30 bis 13 Uhr.

Papes Gemüsegarten – zwischen Watenbüttel und Gut Steinhof

Papes Gemüsegarten unterhält einige Erdbeer-Felder, auf denen man die Früchte selbst pflücken kann. Eins davon ist in Watenbüttel zu finden. Ortsauswärts geht es auf der Celler Heerstraße über den Mittellandkanal und dann rechts zum Standort Asseburg. Dieses Feld wird ab dem kommenden Montag, 6. Juni, geöffnet. Gepflückt werden kann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr. Die Selbstpflück-Saison geht voraussichtlich bis Ende Juni, so Puls.

Hof Wiedemann – zwischen Lehndorf und Lamme

Auch der Hof Wiedemann aus Vechelde hat ein Erdbeer-Feld in Braunschweig. Von Lehndorf auf der Hannoverschen Straße Richtung Lamme liegt es auf der rechten Seite. Hinter einer Kleingartensiedlung am rechten Straßenrand geht es rechts in einen Feldweg. Geöffnet ist es seit dem 27. Mai, die Saison geht voraussichtlich bis Mitte Juli. Gepflückt werden kann auf dem Feld montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de