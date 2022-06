Braunschweig. Die Bilder sollen künftig dauerhaft im Bad ausgestellt werden. Unter allen Teilnehmern werden drei Wertkarten in Höhe von 50 Euro verlost.

Blick auf das Bad Gliesmarode: Das genaue Datum ist unbekannt, es dürfte laut dem Förderverein aber im Sommer 1979 entstanden sein, also wenige Monate vor der Einweihung am 20. Oktober 1979.

Gliesmarode Wer hat historische Fotos vom Gliesmaroder Bad in Braunschweig?

Der Förderverein des Gliesmaroder Bads sucht zusammen mit der Badleitung historische Fotos. Der Anlass ist ein kleiner Meilenstein, wie es in einer Pressemitteilung des Fördervereins heißt: Vor rund 15.000 Tagen wurde das Bad Gliesmarode als „Badezentrum Gliesmarode“ eingeweiht (Oktober 1979). Deswegen sollen historische Fotos dauerhaft im Bad ausgestellt werden.

„Egal von wann, mit wem und aus welchem Bereich – ob aus der Schwimmhalle, der Liegewiese oder dem Saunabereich – wir interessieren uns für alles“, so der Förderverein. „Die Größe der Fotos ist egal, aber es wäre natürlich toll, wenn Sie zu Ihren Fotos ein paar Infos geben könnten (Daten, Namen usw.).“

Fotos können direkt an der Kasse des Gliesmaroder Bades abgegeben werden

Wer seine Fotos in Alben eingeklebt hat oder wer seine Originalfotos ungern einreichen möchte, könne sie natürlich auch abfotografieren oder einscannen. Fotos oder Fotodateien können mit Kontaktadresse direkt an der Bad-Kasse abgegeben oder auch geschickt werden: Bad Gliesmarode, Am Soolanger 1, 38104 Braunschweig, E-Mail: info@bad.bs. Einsende- beziehungsweise Abgabeschluss ist der 30. September.

Der Förderverein kündigt an, dass unter allen Teilnehmern drei Wertkarten in Höhe von 50 Euro verlost werden.

red

