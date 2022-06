Lkw-Unfall sorgt für langen Stau auf der A2 ab Braunschweig

Stau auf der A2: In Fahrtrichtung Hannover müssen Autofahrer ab Braunschweig am Dienstagmorgen deutlich mehr Zeit einplanen.

Ein Unfall sorgt am Dienstagmorgen für große Verzögerungen auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren zwei Sattelschlepper an dem Unfall beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Die rechte und die mittlere Fahrspur sind für Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt. Ab dem Kreuz Braunschweig Nord stockt der Verkehr auf einer Länge von bis zu 10 Kilometern.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da ein unfallbeteiligter Lkw nicht mehr fahrtüchtig ist, ist nun ein Abschlepper unterwegs zur Unfallstelle. Die Behinderungen könnten damit noch bis in den Vormittag andauern.

Lesen Sie außerdem:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de