Braunschweig. Start ist am 11. Juni. Pfarrer Ulf Weber möchte Begegnungen in idyllischer Atmosphäre ermöglichen. Es gibt Kaffee, Kuchen, Musik und mehr.

Das neue „Himmelszelt“ soll auch beim Riddagshäuser-Kloster-Sommer zum Einsatz kommen. Unser Foto zeigt den ersten Einsatz am Himmelfahrtstag.

Kirche in Braunschweig

Kirche in Braunschweig Kloster-Sommer unterm „Himmelszelt“ in Riddagshausen

Der Klostergarten in Riddagshausen soll an den kommenden Samstagen ein Ort der entspannten Begegnung werden. Vom 11. Juni bis 21. August findet von 16 bis 18.15 Uhr der Riddagshäuser-Kloster-Sommer statt. Wie Pfarrer Ulf Weber ankündigt, ist ein vielseitiges Programm geplant mit Musik, Kaffee und Kuchen, Angeboten für Kinder, besonderen Führungen und weiteren Programmpunkten. Für den Kloster-Sommer wird das „Himmelszelt“ aufgeschlagen. Das Bühnenzelt wurde eigens – unterstützt von der Landeskirche – für diese Aktion der Profilkirchenarbeit angeschafft. Seine Premiere feierte es am Himmelfahrtstag.

Weber: „Unterschiedliche Musikgruppen – Posaunen, Drehorgeln, Dudelsack, Bands und andere – spielen unter unserem neuen Himmelszelt auf und geben den Begegnungsnachmittagen einen schönen Rahmen.“ Sinn der Veranstaltungen sei es, das Miteinander im Klostergarten zu genießen. Es solle kein großes Event werden, sondern persönliche Begegnungen ermöglichen, die Freunde der Klosterkirche an den spirituellen Ort zusammenführten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.klosterkirche-riddagshausen.de. red

Auch dieses könnten Sie interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de