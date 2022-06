Das sind die Abi-Mottos der Braunschweiger Schulen

In den vergangenen Wochen haben mehr als 1.000 Schüler und Schülerinnen in Braunschweig ihre Abitur-Prüfungen abgelegt.

An den meisten Schulen ist es Tradition, dass der Abiturjahrgang sich ein Abi-Motto überlegt. Das Motto spielt in der Mottowoche, im Zusammenhang mit Abi-Streichen, in der Abi-Zeitung und oft auch beim Abi-Ball eine Rolle. Die Schüler und Schülerinnen drucken sich ihr Motto auch gern auf T-Shirts oder Hoodies.

Unsere Redaktion hat sich unter den Abiturienten in Braunschweig umgehört und stellt die Mottos der Schulen vor, inklusive einer kurzen Begründung der Schule.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie zu erwarten war, spielte Corona bei der Mottowahl eine große Rolle, denn die Pandemie hat die Oberstufe in den letzten Jahre geprägt – was auch zu einigen Motto-Dopplungen geführt hat. Von 22 Schulen, an denen man das Abitur in Braunschweig ablegen kann, haben uns folgende geantwortet:

Abi-Mottos an Braunschweigs Schulen 2022 Welches Abi-Motto gefällt Ihnen am besten? Abendgymnasium: Niemand fällt, wenn wir zusammenhalten! BBS 5: Abi-Vegas, um jeden Punkt gepokert! Braunschweig-Kolleg: Abitur 2022 – Die Schule war öfter dicht als wir! CJD-Gymnasium: Abi 22 – Die Schule war öfter dicht als wir! Gaußschule: Aus die Gauß! Heinrich-Büssing-Berufsschule: KohlrAbi, wir machen uns vom Acker! Hoffmann-von-Fallersleben-Schule: Abi 2,022% – Meist dichter als Denker! IGS Franzsches Feld: Wolters Abi oder Wolters nicht!? IGS Heidberg: How to get Abi Online! Lessinggymnasium: CoronAbi – Die Schule war öfter dicht als wir! Martino-Katharineum: KABItalismus – 13 Jahre Klassenkampf Neue Oberschule: ¡Abios Amigos! Otto-Bennemann-Berufsschule: Heute Abi, Captain Morgan! Raabeschule: Mehr Tests gemacht, als geschrieben Sally-Perel-Gesamtschule: 42 – Wir sind die Antwort auf alles! Wilhelm-Bracke-Gesamtschule: AbiVegas – Um jeden Punkt gepokert! Wilhelm-Gymnasium: Abitur 2022% – Die Schule war öfter dicht als wir! Abstimmen Es wurden bisher 20 Stimmen abgegeben.

Abendgymnasium

Motto: Niemand fällt, wenn wir zusammenhalten! Begründung: Von ursprünglich 28 Schülern des Jahrgangs haben lediglich 5 bis zum Abitur durchgehalten. In der Pandemie war es vielen nicht möglich, neben Beruf (im Homeoffice) und Familie auch noch die Hochschulreife (im Homeschooling) abzulegen. Unter den verbliebenen Fünf gab es einen besonderen Zusammenhalt, der sie bis zum Abi getragen hat.

BBS 5

Motto: Abi-Vegas, um jeden Punkt gepokert! Begründung: Bewusst haben sich die Schüler und Schülerinnen der Berufsbildenden Schule gegen ein Motto mit Pandemie-Bezug entschieden, „da wir an die schönen Zeiten der Schule denken wollen“, wie sie schreiben. Und ganz bewusst habe die Berufsschule mit den Schwerpunkten Gesundheit und Soziales auch kein Motto mit Alkohol-Bezug gewählt.

Braunschweig-Kolleg

Motto: Abitur 2022 – Die Schule war öfter dicht als wir! Begründung: Der Bezug zu den pandemiebedingten Schulschließungen ist klar. Die Schüler schreiben, dass sie darunter gelitten hätten, dass sie sich lange Zeit weder im Präsenzunterricht noch am Wochenende auf Partys sehen konnten.

CJD-Gymnasium

Motto: Abi 22 – Die Schule war öfter dicht als wir! Begründung: „Zwischen kurzfristigen Schulschließungen, Distanzunterricht und Lüftungsplänen stand auch unser letztes Schuljahr ganz im Zeichen von Corona.“ Das habe man mit dem Abi-Motto deutlich machen wollen, schreiben die Schüler – sie hätten sich aber bewusst dagegen entschieden, das Wort Corona aufzunehmen.

Gaußschule

Motto: Aus die Gauß! Begründung: „Nach 13 Jahren Schule und davon 9 Jahren Gaußschule ist es für uns nun aus mit der Gauß“, heißt es von den Schülern. Ursprünglich abgeleitet haben sie ihr Motto von der Sendung mit der Maus: Aus die Maus!

Heinrich-Büssing-Berufsschule

Motto: KohlrAbi, wir machen uns vom Acker! Begründung: Die Schüler schreiben, dass sie das Motto lustig finden und sich damit identifizieren: „Wir sind froh, dass wir unseren schulischen Bildungsweg abgeschlossen haben und uns nun endlich ,vom Acker’ machen können.“

Hoffmann-v.-Fallersleben-Schule

Motto: Abi 2,022‰, meist dichter als Denker! Begründung: Man habe die gesamte Qualifikationsphase für das Abitur unter ständig wechselnden Corona-Beschränkungen durchgestanden. „Dabei mussten wir auf so viel Schönes verzichten, was normalerweise zu dieser Zeit dazugehört“, schreiben die Schüler: „Außerdem steht unser Abimotto auch in einem gewissen Zusammenhang mit dem Namensgeber unserer Schule.“

IGS Franzsches Feld

Motto: Wolters Abi oder Wolters nicht!? Begründung der Abiturienten: „Bei der Suche nach einem Motto sind wir im Internet auf die langweiligen 0815-Sprüche gestoßen. Diese haben allerdings viel zu wenig Bezug zu unserem Jahrgang.“ Stattdessen entschieden sich die Schüler für ein echtes Braunschweig-Motto.

IGS Heidberg

Motto: How to get Abi Online! Begründung: „Wir haben uns dafür entschieden, weil es sehr zur momentanen Lage passt.“ In der Oberstufe habe man lange Zeit zu Hause gesessen und Online-Unterricht gehabt, so die Abiturienten.

Lessinggymnasium

Motto: CoronAbi – Die Schule war öfter dicht als wir! Begründung der Schüler: „Wir haben uns für dieses Motto entschieden, da es für uns die vergangenen zwei Jahre passend charakterisiert und noch eine gesunde Portion Humor einbringt.“ Die gesamte Oberstufenzeit sei sowohl schulisch, als auch privat von der Pandemie geprägt gewesen und habe sie „viele schöne Momente gekostet“.

Martino-Katharineum

Motto: KABItalismus – 13 Jahre Klassenkampf. Begründung: Die Schüler schreiben, das Motto hätten sie bewusst „als Kontrast zu bekannten Klischees über das MK ausgewählt“.

Neue Oberschule

Motto: ¡Abios Amigos! Zur Begründung schreiben die Schüler und Schülerinnen: „Im Laufe unserer Schulzeit ist der Pappmasché-Dinosaurier in der Pausenhalle zu einem Symbol der Gemeinschaft unserer Stufe geworden. Angesichts der zahlreichen Dinosaurierpopulationen Mexikos haben wir uns entschlossen, unser Motto mit der dortigen Kultur zu verknüpfen.“

Otto-Bennemann-Berufsschule

Motto: Heute Abi, Captain Morgan! Begründung: In einer Abstimmung habe sich die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen für dieses Motto entschieden, schreibt uns die Schule.

Raabeschule

Motto: Mehr Tests gemacht, als geschrieben. Begründung: „Das Corona-Virus hat uns als Jahrgang und in unserer Schullaufbahn so sehr in den letzten Jahren geprägt, dass es auch seinen Weg in unser Motto gefunden hat“, schreibt der Jahrgang an die Redaktion. Man habe so viele Corona-Tests machen müssen, während für Tests in der Schule wenig Zeit blieb.

Sally-Perel-Gesamtschule

Motto: 42 – Wir sind die Antwort auf alles! Begründung: Das Motto bezieht sich auf den Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams. „42“ ist darin die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen. Der Abiturjahrgang umfasst außerdem genau 42 Schüler und Schülerinnen – und wenn jemand im Unterricht keine Antwort auf eine Frage wusste, hieß es oft: 42!

Wilhelm-Bracke-Gesamtschule

Motto: AbiVegas – Um jeden Punkt gepokert! Das Motto soll einerseits ironisch das Jagen nach jedem Punkt aufgreifen und andererseits ganz praktisch einen Anknüpfungspunkt für die Deko beim Abiball bieten, heißt es aus der Schule: Poker-Tische und Saloon-Atmosphäre.

Wilhelm-Gymnasium

Motto: Abitur 2022‰ – Die Schule war öfter dicht als wir! Begründung: Die Schule war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie häufig geschlossen – und auch das Feiern blieb auf der Strecke, viele Aktivitäten als Jahrgang mussten abgesagt werden.

Mehr zum Thema Schule:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de