Als Servicekraft im Braunschweiger Troja: Ein Selbstversuch

Braunschweig. So läuft das in der Gastro, Teil 2: Bestellungen aufnehmen, Getränke und Essen bringen, abräumen, kassieren ... Warum es schwerer ist, als man denkt.

Wie läuft es eigentlich im Service, worauf kommt es an? Journalist Erwin Klein (mittleres Bild, links) testet das zurzeit im Braunschweiger Restaurant „Troja“! Rosa (von links), Caglar und Nata zeigen ihm, was zu tun ist.

Service in der Gastro klingt übersichtlich: Bestellung aufnehmen, weitergeben, Getränke und Essen an den Tisch bringen, später wieder abräumen und kassieren. Dazwischen ein bisschen mit den Gästen plaudern, freundlich sein, auch mal nachfragen. Genau mein Ding.

Ich helfe im „Troja“ aus, dem türkischen Restaurant im Bültenweg. Ich will nicht nur als Gast über Restaurants schreiben, sondern selbst einmal den Job machen. Um zu erfahren, wie es dort zugeht und was dort geleistet wird. Kann ja alles nicht so schwierig sein.

Wie es als Barkeeper hinter der Theke gelaufen ist, können Sie hier im ersten Teil nachlesen.

Erstmals Servicekraft im Braunschweiger Troja: Tischnummern sind Herausforderung

Ein bisschen Anfangs-Nervosität gehört dazu. Es sind die Kleinigkeiten, die man im Kopf haben muss. Beispielsweise die Tischnummern. Die gehen von 1 bis 96 und sind leider nicht systematisch aufgebaut, sondern haben sich „entwickelt“. Da gibt es die 10er-Tische direkt an der Hauswand, dann eine Reihe, die mit 31 beginnt, die nächste Reihe mit 41 und dann folgt ein Bereich von 91 bis 96. Hat alles seine Gründe, muss man nicht verstehen, sollte man aber drauf haben.

Mir geht es ein bisschen wie einem Fahrschüler in der zweiten Fahrstunde: Theoretisch ist das mit Kuppeln, Gang einlegen, Gas geben und Kupplung kommen lassen klar, in der Praxis verhaspelt man sich und würgt den Motor ab, während der Profi alles lässig ohne nachzudenken einfach macht.

Genauso verhaspel ich mich bei den Tischnummern, laufe im Zweifel noch einmal raus, um mich zu vergewissern, gebe aber in der Kasse trotzdem irgendwann eine falsche Nummer ein, was dann umständlich korrigiert werden muss. Alles nicht schlimm, aber stressend.

Alles ist vorbereitet, die Schürze sitzt, die Gäste können kommen. Caglar (rechts) und ich im Eingang des Troja. Caglars Standardspruch: „Alles Amateure!" – aber er meint es nicht so. Foto: Erwin Klein

Ganz wichtig für den Anfänger: Das Einbonieren in die Kasse lernen

Gegen 18 Uhr füllt sich das Troja, die „harte“ Zeit ist von 19 bis etwa 20.30 Uhr. Dann ist es voll, es herrscht gute Stimmung, alle wollen gleichzeitig etwas zu trinken und zu essen – dann muss der Service rollen. Vorher wurden die Reservierungen gecheckt: Wie wird der Abend, wie viele große Tische kommen rein? Große Tische sind die ab acht Personen aufwärts – die müssen genau geplant werden.

Ich darf mich langsam eingewöhnen. Aylin Kuskaya-Loos, die die tägliche Organisation des Troja leitet, ist gnädig mit mir: Erst mal nur Tische abräumen und für die nächsten Gäste vorbereiten, mal eine Getränkebestellung aufnehmen und (ganz wichtig!) das Einbonieren in die Kasse lernen.

Auch das sieht simpel aus, alles ist vorgegeben, aber natürlich ist genau das Getränk, das ich schnell eingeben will, auf mysteriöse Weise verschwunden. Bis eine mitleidige Kollegin dazwischengeht und mit zweimal kurz Tippen das boniert, wonach ich gesucht habe. Tja.

Die Kunst des Teller-Balancierens – perfekt demonstriert von Rosa. Foto: Erwin Klein

Manche Gäste im Braunschweiger Troja schauen leicht irritiert ob des älteren Mannes

An einem normalen Tag unter der Woche sind vier Servicekräfte im Einsatz, am Wochenende fünf. Viele machen das seit Jahren, aber es gibt auch permanent Neulinge, die wie ich langsam eingegroovt werden müssen.

Spaß macht der Kontakt mit den Gästen. Natürlich bin ich nicht da, um mich zu verplaudern, aber ein paar Sätze nebenbei oder der ein oder andere Spruch sind schon ok. Manche Gäste schauen leicht irritiert ob des älteren Mannes, der statt der gewohnten jugendlichen Bedienungen an den Tisch tritt. Damit müssen beide Seiten klar kommen – und das klappt nach der Schrecksekunde ganz gut. Entspannt bleiben hilft, es ist schließlich „nur“ Service.

Ständige Aufmerksamkeit ist alles – und auf keinen Fall lästig werden

Nach den ersten Stunden wird alles selbstverständlicher: Checken, wer noch etwas bestellen oder zahlen will, Tische abräumen, Getränke und Essen rausbringen. Ständige Aufmerksamkeit ist alles. Nichts nervt einen Gast mehr, als vom Service übersehen zu werden. Das Zweitnervigste sind wiederholte Fragen, ob es schmecke oder man noch etwas zu trinken wolle. Also: Präsent sein, Blickkontakt halten, reagieren, wenn es gewünscht wird. Auf keinen Fall lästig werden.

Und, ganz unter uns: Es gibt auch Gäste, die nerven. Details lasse ich hier mal weg, auch wenn sie noch so interessant sein mögen. Freundlich bleiben, durchatmen, bloß nicht auf Diskussionen einlassen. Und – sehr selten – klar sagen, dass es jetzt mal genug ist. Eine gewisse Grund-Coolness ist in dem Job durchaus von Vorteil.

Auch darauf werden die Mitarbeitenden geschult. Es gibt regelmäßige Treffen, bei denen en Detail gesagt wird, was geht und was nicht geht.

Es muss schnell gehen, und ein freundliches Lächeln gehört dazu: Nata auf dem Weg zu den Gästen. Foto: Erwin Klein

Service im Braunschweiger Troja: 4,2 Kilometer zwischen 17 und 21 Uhr

Alle Abläufe, am Tisch wie im hinteren Bereich, sind genau festgelegt. Anders funktioniert ein Restaurant im Hochbetrieb nicht. Beispiel Prioritäten: Essen und Getränke rausbringen, ist an Top gesetzt. Dann: Ans Telefon gehen, dann: bonieren, Gäste begrüßen, Bestellungen aufnehmen. Dann: Tische für die nächsten Gäste vorbereiten. Das Ganze, wenn’s eng wird, auch im Laufschritt – 39 voll besetzte Tische sind keine Kleinigkeit. Davon bekommen die Gäste im Bestfall nichts mit. Sie sollen einen angenehmen Abend mit gutem Essen und guten Getränken verbringen – wenn man den Internet-Bewertungen über das Troja glaubt, funktioniert das auch meistens.

Am Ende meines ersten Tages erhalte ich noch eine kleine Privatschulung über die Kunst, bis zu vier Teller gleichzeitig von der Küche an den Tisch zu tragen. Dazu den Brotkorb. Zügig. Und natürlich sicher. Carina kann das. Pat, Rosa, Jülide, Lea und die meisten anderen Servicekräfte auch.

Ich kann das nicht – beziehungsweise: Ich trau mich nicht. Denn das ist mein Service-Albtraum: Aus der Tür des Troja nach draußen treten und vor versammeltem Publikum irgendwie die Balance verlieren.

Für diese Peinlichkeit bin ich dann wirklich zu alt.

Als ich spät abends nach Hause komme, checke ich meine Bewegungs-App: 4,2 Kilometer zwischen 17 und 21 Uhr. Habe ich gar nicht gemerkt, aber jetzt weiß ich, warum ich richtig müde bin.

