Braunschweig. Vor allem die veganen und vegetarischen Döner sind beliebt. DönerAy sucht zum Herbst einen neuen Standort in der Innenstadt.

Geschäfte in der Innenstadt

Geschäfte in der Innenstadt DönerAy in Braunschweig schließt nach zehn erfolgreichen Jahren

DönerAy macht dicht. Der beliebte Imbiss direkt an der Bushaltestelle am Steinweg 40 schließt zum 25. Juni. „Mein Mietvertrag läuft aus“, sagt Inhaber Cemil Öztürk, „und er wird nicht verlängert.“ Sein Imbiss gehört zum Schloss-Carree, das umgebaut wird (wir berichteten).

30 Millionen Euro will die Volksbank investieren, um das Carree, den „schlafenden Riesen“ am Ritterbrunnen, zu beleben. In mehreren Bauabschnitten soll „ein neues Shopping- und Gastonomieerlebnis“ entstehen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daniel Dormeyer, Pressesprecher der BraWo, fasst den jüngsten Stand des Projektes zusammen:

•Die Bauarbeiten für den nächsten Bauabschnitt stehen kurz vor dem Start.

• Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes für den neuen Zugang zum Ärztehaus des Schlosscarrees am Ritterbrunnen wird noch in diesem Sommer erfolgen. Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe haben diesen ersten Bauabschnitt nur unwesentlich beeinflusst, so dass die Gesamtmaßnahme bisher sehr zufriedenstellend gemäß Plan verläuft.

• Der nächste Bauabschnitt, die Sanierung der Gebäudeteile am Schlossplatz und Bohlweg werden aktuell vorbereitet und sollen in Kürze beginnen. Teile der Baustelleneinrichtung wurden bereits auf der Schlossplatzseite aufgestellt. Der Abschluss dieser ebenfalls sehr komplexen Arbeiten ist für Ende 2023 vorgesehen. Das Schlosscarree erhält im Zuge der Sanierung eine neue zukunftsweisende Fassade, die unter Berücksichtigung energieeffizienter Belange hergestellt wird.

• In 2023 beginnen dann auch die beiden letzten Bauabschnitte, sodass wir aktuell mit einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2024 rechnen.

• Das besondere der Baumaßnahmen am Schlosscarree ist, dass alle Bauarbeiten unter vollem Betrieb der Immobilie stattfinden müssen. Die Belange der Bestandsmieter berücksichtigen wir dabei bestmöglich.

Vegane und vegetarische Döner besonders beliebt

Für Cemil Öztürk ist das alles nicht mehr wichtig. Er macht zu. „Das waren gute zehn Jahre hier“, blickt er zurück. Vor allem seine vegetarischen und veganen Spezialitäten haben viele Fans. Seine Stammkunden kommen täglich vorbei und fragen, wann und wo er wieder aufmacht.

DönerAy am Steinweg ist eine beliebte Adresse. Foto: Foto: Obi-Preuß

„Das weiß ich aber noch nicht“, sagt Cemil Öztürk. Jetzt schließt er erstmal ab. Und fährt nach Hause zu den Eltern an die türkische Schwarzmeerküste. „Sie sind beide über 80“, erzählt er, „ich möchte sie besuchen und auch ein wenig unterstützen, eventuell Hilfe organisieren.“

Cemil Öztürk kam 1976 nach Deutschland. Da war er 14. Der Vater war gelernter Koch, fand in Hannover eine Stellung. Für den jungen Cemil war das nicht leicht. Fremde Sprache, fremde Kultur, fremde Schule. Integration war in den 70er eher noch ein Fremdwort. „Es war vor allem schwer, in der Schule mitzukommen“, sagt er.

Das Kochen hat er schließlich vom Vater gelernt, auch den richtigen Einsatz der Gewürze. Sein großes Plus. „Meine Soßen für meine Döner mache ich alle selbst“, erzählt er, „immer frisch und mit ganz besonderen Gewürzen.“

In den 1990er Jahren hatte er einen Imbissbetrieb in Hannover, fand dann aber eine Anstellung bei der Post. Als er diesen Job nach vielen Jahren verlor, kam wieder die Idee mit dem einem Imbiss. „In Hannover habe ich nichts gefunden, und wenn, dann war es zu teuer für mich.“ Schließlich erzählte ihm ein Bekannter vom Schloss-Carree in Braunschweig.

In Braunschweig zu Hause

Das hat direkt gepasst. Der Imbiss am Steinweg war sofort ein Erfolg, Cemil Öztürk ist inzwischen auch Braunschweiger. Er ist geschieden, hat aber guten Kontakt zu seinen Kindern. Die Tochter ist studierte Biochemikerin, der Sohn studiert Elektrotechnik. Cemil Öztürk ist stolz auf seine Kinder.

Jetzt also geht es für ihn Richtung Türkei. Aber nach den Sommerferien möchte er gern neu starten. Wer einen zentralen Leerstand für ihn weiß, kann ihm gern eine Mail senden: cemil-oeztuerk@web.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de