Exhibitionist entblößt sich vor Kindern im Bürgerpark

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch im Braunschweiger Bürgerpark zwei Mädchen belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die 9- und 10-jährigen Mädchen am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf einer Steinterrasse an der Okerumflut auf. Sie bemerkten, dass sie von einem unbekannten Mann beobachtet wurden.

Kurz darauf tauchte der Mann auf der gegenüberliegenden Seite der Oker wieder auf. Die Kinder berichteten, er habe dort seine Hose heruntergezogen, an seinem Geschlechtsteil herumgespielt und sie dabei weiter beobachtet.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Mädchen berichteten ihren Eltern die Geschehnisse und erstatteten gemeinsam Strafanzeige bei der Polizei. Den Mann beschrieben sie als „älter, mit grauen Haaren und einem Bierbauch“. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 zu melden.

red

