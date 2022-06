Endlich Freizeit Das ist an diesem Super-Wochenende in Braunschweig los

Na, das wird ein Super-Wochenende! Hochsommerliche Temperaturen laden ins kühle Nass und kühle Räume, aber auch zu vielen Events und Attraktionen in Braunschweig ein.

Natürlich dürften die Freibäder Hochkonjunktur haben. Aller Freibäder sind geöffnet. Pünktlich zum anhaltenden sommerlichen Wetter hatten ja neben dem Freibad Bürgerpark auch die beiden Freibäder Raffteich und Waggum aufgemacht.

Alle Freibäder sind geöffnet – da lockt ein Sprung ins kühle Nass

Ab 6 Uhr morgens im Raffteich und im Bürgerpark (ab 11 Uhr in Waggum) kann im Freibad der Sommer genossen werden – ohne coronabedingte Einschränkungen.

Das Freibad Bürgerpark hat verlässlich von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Für die Freibäder Raffteich und Waggum regelt die Bäderampel die witterungsbedingte Öffnung und Schließung. Fürs Wochenende ist Sonne satt angesagt ...

Übrigens: Auch die Hallenbäder Sportbad Heidberg und das Freizeitbad Wasserwelt sind geöffnet.

Urban Gardening und noch viel mehr in der Braunschweiger Innenstadt

Schön, aber auch ein bisschen schattig, auch lecker, kann man es am Samstag, 18. Juni, auf dem Domplatz in der Braunschweiger Innenstadt haben. Da steigt nämlich von 10 bis 16 Uhr der zweite BBG-Stadtnaturtag. Es gibt farbenfrohe Pflanzen und dekorative Kakteen neben duftenden Kräutern, leckeren Gewürzen und frischem Honig. Dazu Tipps fürs Urban Gardening und Inspirationen fürs Zuhause.

Super-Gelegenheit, in der Stadt mal aufs Land zu kommen, gibt es in Braunschweig am Tag des offenen Hofes gleich zwei Mal am Sonntag, 19. Juni.

Tag des offenen Hofes im Klostergut Dibbesdorf und bei Papes Gemüsegarten in Lamme

Auf dem Klostergut Dibbesdorf, Am Markt 5, geht’s um 10 Uhr mit einem Gottesdienst los. Ab 11 Uhr kann man dann entdecken, wie ein Mähdrescher funktioniert , die Hühner im Hühnermobil leben und wie ein Bio-Hof funktioniert Außerdem: Infostände rund um regionale Produkte, Treckerrundfahrt, Ponyreiten, Spiele für die Kleinen, Bratwurst, Kaffee & Kuchen, Waffeln, Kartofffelpuffer, frisch geräucherte Forellen, Eis und kühle Getränke ...

Das klingt gut. Auch Papes Gemüsegarten am Standort in Lamme, Neudammstraße 1B, ist am Sonntag beim Tag des offenen Hofes von 10 bis 17 Uhr mit von der Partie. Zum Programm gehört unter anderem Gemüse zum Selberernten, Spiel und Spaß für kleine Gäste mit Kinderschminken, Bauernolympiade und Hüpfburg.

„Wahnsinn!“ – Eintrachts Profi-Kicker beim Freundschaftsspiel im Polizeistadion

Fußball! Am Samstag, 18. Juni, hat der Polizeisportverein keinen geringeren Gegner als den frischgebackenen Zweitligisten Eintracht Braunschweig an der Georg-Westermann-Allee zu zu Gast. „Wahnsinn!“ heißt es beim PSV. Und vermutlich wird eine Rekordkulisse das Polizeistadion („Polli“) bevölkern.

Aber etwas besinnlicher geht’s auch am Wochenende – und kühler. Die sehens- und nachdenkenswerte Ausstellung „Dialog mit dem Ende“ (des Lebens) ist am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 19 Uhr in der St-Andreas-Kirche zu sehen.

Flüchtlingsschicksale im Blick, Nachbarschaftsfest, Sommergottesdienst und Tipps für aufgeweckte Kids

„Kein sicherer Hafen“ heißt die Ausstellung des Vereins Seebrücke, die am Samstag um 15 Uhr im Prinzenpark, Spielplatz Georg-Westermann-Allee, eröffnet wird und Flüchtlingsschicksale in den Blick nimmt.

Auch das Nachbarschaftsfest in der Ditib-Moschee in der Ludwigstraße 23 in Braunschweig lädt am Samstag von 11 bis 19 Uhr ein. Ebenso wie der Sommergottesdienst mit Live-Musik am Sonntag um 11 Uhr im „Heinrich“, Jasperallee.

Und hier noch Tipps für aufgeweckte Kids am Wochenende.

Podcast-Training für Kinder ist am Samstag von 9 bis 14.30 Uhr im Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße, angesagt. Und auch den Schüler-Infotag Physik der TU Braunschweig am Samstag von 10 bis 14 Uhr im Physikzentrum in der Mendelssohnstraße 2 sollten sich Interessierte nicht entgehen lassen.

