Lesen Bitter – Ortsbücherei in Braunschweig muss schließen!

Die Ortsbücherei Dibbesdorf in Braunschweig wird mit Ablauf des Monats Juni dauerhaft geschlossen. Das teilt die Stadt Braunschweig mit.

Bis Ende des Monats sei eine Rückgabe entliehener Medien noch möglich.

Stadt: Auch intensive Suche nach geeigneten Räumen brachte keinen Erfolg

Die Stadt erklärt: „Die Schließung der Ortsbücherei konnte nicht verhindert werden, da die Räumlichkeiten in Dibbesdorf nach einem Eigentümerwechsel nicht länger zur Verfügung stehen und auch nach intensiver Suche keine geeigneten neuen Räume gefunden werden konnten.“

Bezirksbürgermeister und Kulturdezernentin: „Gern hätten wir weiterhin ein solches Angebot hier vor Ort“

Auch die Politik zeigt sich betroffen. „Die Schließung ist für die Bürgerinnen und Bürger in Dibbesdorf sehr bedauerlich. Sehr gern hätten wir weiterhin ein solches Angebot hier vor Ort“, betonen Bezirksbürgermeister Ulrich Volkmann und Kulturdezernentin Anja Hesse.

Die Benutzerinnen und Benutzer der Ortsbücherei hätten jetzt die Möglichkeit, die umliegenden Ortsbüchereien in Hondelage (In den Heistern 5 C, geöffnet donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr), Volkmarode (Alte Dorfstraße 2, montags von 15.30 bis 18 Uhr) und Schapen (Schapenstraße 2, montags von 17 bis 18 Uhr) zu nutzen.

red.

