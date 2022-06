Fundtier der Woche Sibirian Husky Bella sucht neue Familie in Braunschweig

Das ist unser Fundtier der Woche, gemeinsam mit dem Tierheim Braunschweig: Bella, die hübsche Sibirian-Husky-Hündin, wurde am 30. September 2020 geboren.

Bella muss an der Leine geführt werden, nutzt jede Gelegenheit für Bewegungsspiele

„Wir haben Bella von einem anderem Tierschutzverein übernommen. Dort war die Hündin abgegeben worden, weil ihre Besitzer keine Zeit mehr für sie hatten“, heißt es beim Tierheim Braunschweig.

Rassetypisch sei sie eine hochmotivierte Jägerin, wissen die Experten, und Bella müsse deshalb an der Leine geführt werden. Andere Hunde finde Bella großartig – und sie nutze jede Gelegenheit für Bewegungsspiele.

Ihre Menschen sollten auch bewegungsfreudig sein, damit die hübsche Hündin auf ihre Kosten kommt. Laut Vorbesitzern soll sie Angst vor Kindern haben, dazu konnte das Braunschweiger Tierheim keine eigenen Beobachtungen machen.

Die Hündin bleibt nicht gern allein zu Hause, dann wird sie unsauber und kaut Sachen an

Ansonsten zeige sich das Tier hier anfangs bei fremden Menschen etwas vorsichtig, „aber das Eis bricht schnell bei Bella“. Und weiter: „Im Auto fährt sie gut mit. Sie bleibt aber nicht allein zu Hause, nicht einmal mit einem Hundekumpel. Dann jault sie, wird unsauber und kaut Sachen an, die nicht dafür gedacht sind.“

Bella sucht also agile Halter, die sich gern in der Natur bewegen. Sie würde sich über einen zweiten Hund an ihrer Seite sehr freuen, aber das ist keine Grundvoraussetzung.

Wer Interesse an Bella oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim melden: Telefon (0531) 50 00 07 Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de