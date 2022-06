Selbstversuch: Küchenhilfe im Troja – laut, heiß, hektisch, eng

Braunschweig. So läuft das in der Gastro (Teil 3): Küche ist immer ein eigener Mikrokosmos. Hier entscheidet sich, was in welcher Qualität auf den Teller kommt.

Der Küchenjob hat's in sich: Erwin Klein beim Kartoffelschälen. Das Küchentrio der guten Laune – Nuray, Ayse und Nadja (oben von links). Brot und Pide werden frisch gebacken – Neci am Backofen. Es ist heiß und eng: Ayse am Grill in Aktion.

Ich sitze in der Ecke und schäle Kartoffeln. Zehn, zwanzig, irgendwann ist der Topf voll. Dann noch einer. Dann zur Abwechslung Zwiebeln. Nur schälen, nicht schneiden – das bleibt tränenlos. Anschließend Pilze klein schneiden.

Nachmittags im „Troja“, dem türkischen Restaurant im Braunschweiger Bültenweg. Noch ist niemand da, nur in der Küche herrscht schon Betrieb.

Ich helfe aus, so gut ich kann. Ich will nicht nur als Gast über Restaurants schreiben, sondern selbst einmal mitmachen, auch in der Küche. Um zu erfahren, wie es dort zugeht und was dort geleistet wird.

Amtssprache im Troja ist türkisch – ich verstehe kein Wort

Wir sind zu viert: Neci, der Koch aus dem Irak, Ayse aus Anatolien, Grillmeisterin und für ein paar Tage meine Chefin, Nuray aus der Türkei, die sich vor allem um Vorspeisen und Salate kümmert. Später kommt noch als Spülkraft Nadja aus Kasachstan dazu. Amtssprache ist türkisch, ich verstehe kein Wort, aber das macht nichts.

Denn die Stimmung bekommt man auch ohne Sprachkenntnisse mit. Und die ist phänomenal. Es wird pausenlos geredet, es wird gelacht, es werden Witze gemacht und Geschichten erzählt. Zum Teil auf Deutsch, damit ich auch was mitbekomme – und natürlich werde ich detailliert über alles ausgefragt.

Ich schäle, also bin ich. Der Topf muss voll werden. Foto: Erwin Klein

Im Gegenzug erfahre ich irakische, kurdische, türkische Lebensgeschichten und mir werden Fotos von Kindern und Verwandten gezeigt. Manchmal wird gelacht und in meine Richtung geschaut – und mir gleichzeitig versichert, dass das gar nichts mit mir zu tun habe. Wer’s glaubt … Aber das gehört dazu, da muss man durch.

Küche ist ein eigener Mikrokosmos in jedem Restaurant. Der Maschinenraum, die Basis von allem. Für Gäste normalerweise unsichtbar, Zutritt strikt verboten. Hier entscheidet sich, was in welcher Qualität auf den Teller kommt. Meist ist es laut, heiß, hektisch und eng. So auch im Troja. Einfach großartig.

Der Turbo im Braunschweiger Troja wird zwischen sechs und halb sieben eingeschaltet

Ich lerne: Das wichtigste bei der Arbeit in der Küche ist die Vorbereitung. Gemüse putzen und kleinschneiden, Fleisch parieren und marinieren, Suppen und Saucen ansetzen, und so fort. Das zieht sich nachmittags über Stunden hin, ist im Grunde eine eintönige, aber auch meditative Arbeit, begleitet von der schon erwähnten Unterhaltung.

Dann der zweite, der hektische Teil. Um 17 Uhr öffnet das Troja, wenig später trudeln die ersten Bestellungen rein. Der Turbo wird irgendwann zwischen sechs und halb sieben eingeschaltet. Dann kommen die Bestellungen auf Touren, dann macht kaum noch jemand Witze.

Neci beim Formen der Hackspieße: Vorbereitung ist alles. Foto: Erwin Klein

Keine Zeit mehr für Smalltalk und nette Geschichten

Die Betriebstemperatur steigt ruckartig an, ganz buchstäblich. Denn Ayses Grill ist jetzt im Dauereinsatz, direkt daneben brennen die Flammen des Gasherdes, und noch einen Schritt weiter bedient Neci den Backofen, um Pide und Aufläufe fertig zu machen. Jetzt im Weg rumstehen könnte unangenehm enden, die Zurufe werden knapper und energischer, keine Zeit mehr für Smalltalk und nette Geschichten.

Aber das ist immer noch die Warmlaufphase. Richtig hochtourig läuft der Küchenbetrieb zwischen sieben und halb neun. Dann sind draußen die Tische besetzt, alle wollen ihr Essen, und sie wollen es möglichst schnell. Die Servicekräfte rotieren, die Teller gehen fast im Sekundentakt raus. Von der Bar bringt jemand ein Tablett mit Gläsern voll Wasser oder Cola vorbei. Trinken muss sein. Gut, dass jemand mitdenkt.

Grillmeisterin Ayse: Jeder Teller wird sorgfältig zubereitet. Foto: Erwin Klein

Extrawünsche: keine Zwiebeln, kein Knoblauch – das gehört dazu

Das Erstaunliche in der Küche: Es gibt kein Geschrei, niemand gerät wirklich unter Druck oder aus der Fassung. Routine, klar. Aber eben auch gute Vorbereitung, gutes Zusammenspiel und wissen, was zu tun ist.

Manchmal kommen Extrawünsche rein: Mehr Sauce, weniger Sauce, keine Zwiebeln, kein Knoblauch, dies, das. Alles kein Problem, das gehört dazu und wird miterledigt.

Diskutiert wird später. Etwa gegen 21 Uhr, wenn Neci und Ayse eine erste Zigarette draußen im Hof rauchen und den Tag schon mal rekapitulieren. Kurzes Luftholen, dann geht es weiter an die letzten Bestellungen, anschließend muss sauber gemacht werden, und die Vorbereitungen für den nächsten Tag beginnen.

Das Küchentrio der guten Laune: Nuray, Ayse und Nadja (von links). Foto: Erwin Klein

Gewürze, Backzeiten: Es gibt immer etwas zu verbessern

Und wenn Sie jetzt fragen: Wo bleiben die Kochkunst und das Kreative? Die finden statt, nur anders als in inszenierten TV-Shows. Zum Beispiel, wenn Neci nachmittags mit einem Teller herumgeht, auf dem einige Stücke sehr dünn gebackenes Brot liegen. Mit einer leichten Käseschicht und etwas Lauch, frisch aus dem Ofen. „Ist traditionell“, sagt er, „gibt es nicht auf der Karte.“ Was soll ich sagen? Ein Geschmack zum Niederknien.

Auch an seinen Rezepten feilt er ständig: Die Gewürze, die Backzeiten – es gibt immer was zu verbessern. In den letzten Monaten kam zunehmend Vegetarisches und Veganes auf die Karte, Köfte und Lammspieß gibt es natürlich weiter. Die Basis ist traditionell türkische Küche – und die haben alle, die im Troja arbeiten, von klein auf verinnerlicht.

Die erste Pausenzigarette abends um neun im Hof: Ayse und Neci. Foto: Erwin Klein

Anstrengende, mäßig bezahlte Arbeit – kollegiale, positiv verrückte Menschen

Mit meinem Kartoffelschälen kann ich da natürlich nicht mithalten. Immerhin, das eine oder andere Lob fällt doch ab: Ich sei gar nicht so ungeschickt, wie am Anfang befürchtet wurde. Wenn ich so weitermache, könne das in ein paar Jahren was werden. Prima Aussichten.

Ich werde darüber nachdenken. Einerseits: richtig anstrengende, mäßig bezahlte Arbeit. Andererseits: durchweg freundliche, kollegiale, positiv verrückte Menschen – vor allem in der Küche. Und eine warme Mahlzeit und das Gefühl, etwas Gutes geschafft zu haben, gab es jeden Abend obendrauf.

Teşekkürler Troja! Es war eine gute Zeit.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de