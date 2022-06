Bauen in Braunschweig

Bauen in Braunschweig Braunschweig: Anwohnerprotest gegen 550 neue Wohnungen

Im Westlichen Ringgebiet soll ein riesiges Doppelbaugebiet entstehen. Ziel: Braunschweig erhält dadurch etwa 550 neue Wohnungen und Reihenhäuser. Der Rat der Stadt hat dazu nun Hürden aus dem Weg geräumt – die Anwohner wollen erneut klagen.

Es geht um das kleinere der beiden Baugebiete. Es liegt an der Kreuzstraße und heißt „An der Schölke“. Etwa 50 Wohnungen und Reihenhäuser sollen dort entstehen. Dieses Baugebiet ist für Braunschweig von überragender Bedeutung. Denn durch das Baugebiet soll später die Erschließung von weiteren 500 Wohnungen im weit größeren Baugebiet Feldstraße erfolgen.

Seit elf Jahren hatten sich Anwohner erfolgreich gegen die Bebauung der Brache an der Kreuzstraße gewehrt. Heftig gewehrt.Erfolgreich zogen sie gegen alle bisherigen Bebauungspläne vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Das hieß: Ohne das Bebauungsgebiet An der Schölke keine Bebauung an der Feldstraße. Dort protestieren ebenfalls die Anlieger. Eine Normenkontrollklage ist bereits beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg anhängig. Die Klärung kostet viel Zeit.

Braunschweig: In den Baugebieten sollen viele Sozialwohnungen entstehen

Verzug ist nicht gut für Braunschweigs Baupolitik. Bereits sechs Millionen Euro, die Hälfte davon zahlte die Stadt Braunschweig, wurden investiert, um das Baugebiet Feldstraße überhaupt baureif zu machen. Auf dem Gelände der ehemaligen Bezirkssportanlage Kälberwiese waren Altlasten entdeckt worden. Seit Jahren bereits drängen der Bezirksrat und Sozialpolitiker jedoch einhellig darauf, die Flächen zu bebauen. Denn dort sollen auch viele Sozialwohnungen entstehen.

So sieht gegenwärtig die Grobplanung für das große Baugebiet aus. Foto: STACHURA / JS

Die Stadt Braunschweig hat an nun gleich zwei Stellen kräftig aufs Gaspedal gedrückt. Der Rat der Stadt hat einstimmig einen neuen Bebauungsplan für das Baugebiet an der Schölke beschlossen. Verfahrensmängel, die zunächst zum Scheitern des Plans führten, wurden ausgeräumt. Im Sinne des Klimaschutzes und zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels wurden zusätzlich Dachbegrünungen und die Errichtung von Anlagen zur Solarenergie-Nutzung festgesetzt. Vorbehalte bezüglich Verkehrsanbindung und Hochwasserschutz sieht die Verwaltung bereits als erledigt an.

Geprüft wurde ferner: Kann eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit auf den Kreis der Betroffenen und auf die geänderten Teile de Bebauungsplans eingegrenzt werden? Die Verwaltung meinte: Ja! Als einzig Betroffene wurden die bisherigen Grundstückseigentümer erkannt. Sie hatten keine Einwände.

Braunschweig: Anwohner verlangen besseren Schutz gegen Hochwasser

Peter Smolka, der Anwohner juristisch vertritt, sagt: „Bislang ist noch nichts im Amtsblatt verkündet worden. Erst anschließend beginnt eine einjährige Frist, um gegen den Bebauungsplan zu klagen. Wir werden erneut klagen. Das Hochwasserschutzkonzept ist unserer Meinung nach immer noch mangelhaft.“ Konkret hieße das: „Wird an der Schölke gebaut und wir sind vor Gericht erfolgreich, müssen die Arbeiten im Baugebiet eingestellt werden.“

Außerdem hat die Stadt Braunschweig bereits Planungsleistungen für den Straßenbau und Grünflächen am Straßenrand des Baugebiets Feldstraße vergeben. Auch dies, so Smolka, soll eventuell juristisch geprüft werden.

