Audimax der TU Braunschweig: Architekturpreis knapp verpasst

Braunschweig. Der größte Hörsaal der Technischen Universität war in der Endauswahl für den Niedersächsischen Staatspreis für Architektur. Was ihn besonders macht?

Knapp verpasst: Das Audimax der Technischen Universität Braunschweig war in der engeren Wahl für den Niedersächsischen Staatspreis für Architektur. Für 56 Objekte zum Thema „Öffentliches (Um-)Bauen – auf dem Weg zur Klimaneutralität“ waren Bewerbungen eingereicht worden. 12 Objekte hatten es in den Endausscheid der Jury geschafft. Die Wahl fiel schließlich auf die Gesamtschule Leeste im Landkreis Diepholz. Der Preis wurde jetzt verliehen.

Dennoch – bei der TU Braunschweig ist die Freude groß, wie die Uni mitteilt. Das Audimax war von 2019 bis 2021 denkmalgerecht saniert und energetisch sowie brandschutztechnisch an die heutigen Anforderungen angepasst worden. Die Kosten von rund zehn Millionen Euro trugen Bund und Land. Es war das erste Projekt, das die TU Braunschweig in eigener Bauherrenverantwortung durchgeführt hat.

„Originalcharakter unseres größten Hörsaals ist erhalten geblieben“

Dietmar Smyrek, Hauptberuflicher Vizepräsident für Personal, Finanzen und Hochschulbau, lobt die Architektinnen und Architekten: Sie hätten es in enger Zusammenarbeit mit dem TU-Gebäudemanagement geschafft, die Sanierung des zentralen Hörsaalgebäudes und die damit verbundenen technischen Eingriffe sowie Modernisierungen sehr behutsam vorzunehmen.

Die Polsterung und Federung der Sitze im Audimax sind zeitgemäßer und bequemer geworden. Die Farbe der Polsterung konnte aufgrund eines gefundenen Originalstoffmusters nachempfunden werden. Foto: Max Fuhrmann/TU Braunschweig

„Der Originalcharakter unseres größten Hörsaals ist nach der umfangreichen Sanierung erhalten geblieben“, so Smyrnek. „Gleichzeitig fühlt sich das Gebäude neu an. Wir sind stolz, auf unserem Zentralcampus ein Vorzeigeobjekt für eine gelungene Modernisierung unter Erhalt des denkmalgeschützten Charakters zu haben, das täglich von vielen Studierenden genutzt wird und damit auch in Zukunft Bestandteil unseres lebendigen Campus sein wird.“

Für Projektleiter Markus Loschinsky von der Krekeler Architekten Generalplaner GmbH, Alumnus der TU Braunschweig, war die Sanierung des Audimax ein ganz besonderes Projekt, wie die TU weiter mitteilt: „Im Zuge der Planung und Ausführung habe ich das Gebäude aus einer ganz anderen Sicht kennen- und schätzen gelernt, als ich es als Student in Erinnerung hatte. Wir konnten die vor mehr als 60 Jahren wegweisende Architektursprache und hochmoderne Konstruktion erhalten und behutsam verbessern, um die Nutzung des Audimax auch in der Zukunft zu gewährleisten.“

Audimax ist Teil des von Kraemer erbauten Forumsensembles

Das Audimax beheimatet die beiden größten Hörsäle der Carolo-Wilhelmina und gehört laut der TU zu den Leitbauten der deutschen Universitätsarchitektur nach 1945. „Das Gebäude, das 1960 fertiggestellt worden ist, ist Teil des vom Architekten und Hochschullehrer Prof. Friedrich Wilhelm Kraemer erbauten Forumsensembles“, so die Uni. Zu dem Ensemble gehören außerdem das Forumsgebäude und die Universitätsbibliothek.

Alle Bauten repräsentieren die Braunschweiger Schule, die Architekturlehre der damaligen Technischen Hochschule Braunschweig in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit. „Nach der Sanierung kommt die Komposition des Gebäudes wieder stärker zum Vorschein, wie der Kubus des Hörsaals Audimax, der in das Gebäude hineingebaut worden ist“, heißt es in der Pressemitteilung.

red

