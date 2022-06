„Sommerkunst“ in Braunschweig: Ausstellung, Lesungen, Konzerte

Der Alternative Kunstverein bskunst.de lädt von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im „0rplid“ zur „Sommerkunst im Handelsweg“ ein. Präsentiert werden eine Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von 13 Künstlerinnen und Künstlern, Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen sowie Kulturveranstaltungen. Auch Lesungen und Konzerte kündigt der Verein an. Der Handelsweg soll mit der „Sommerkunst“ zu einem Sommer-Hotspot der Kultur mitten in der Stadt werden.

„Den Raum des ehemaligen Riptides, jetzt 0rplid, füllen abstrakte und gegenständliche Malerei, Zeichnungen, Collagen, Monotypien, Fotografien sowie figürliche Skulpturen und Plastiken“, heißt es in der Ankündigung. Die Türen öffnen sich am Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr. Ab 19 Uhr gibt’s Musik und Lesung, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. „Samstagabend erfüllen Klänge und Gesang den kultigen Handelsweg“, so der Alternative Kunstverein. Am Sonntag schließt die „Sommerkunst im Handelsweg“ um 18 Uhr.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Programm im Einzelnen

Do 17-19 Uhr Schnellporträts von Besuchern mit Daria Beyer

Do 19.30 Uhr Lesung mit Musik: „Thelonious Monks Reise ums Klavier“



Fr 16-18 Uhr Porträtzeichnen zum Mitmachen, Grundlagen mit Nora Schuhmann

Fr 18.30 Uhr „El is a sound of joy“ spielt Kompositionen nach Sun Ra

Sa 11-13 Uhr Gruppe „Urban Sketching“ mit Julia Palmes und Ewald Wegner

Sa 14-18 Uhr Vorführung „Experimentelle Malerei“ mit Ulrike Felske

Sa 18.30 Uhr Songs von Jazz bis Funk mit souliger Stimme und delikater Gitarre

So 11 Uhr SALI (akustisches Singer-Songwriter-Duo)

So 13-15 Uhr Vorführung „Abstrakte Fönmalerei“ mit Wolfgang Richter

So 15 Uhr Songs von Bob Dylan u. a. mit Thomas Dutschmann

So 16 Uhr Lesung von Prosatexten von und mit Nicole Kudelka

Die Künstlerinnen und Künstler: Sabine Augustin, Daria Beyer, Thomas Dutschmann, Ecki Ermgassen, Ulrike Felske, Bärbel Mäkeler, Jürgen Mennecke, Petra Müller, Julia Palmes, Wolfgang Richter, Nora Schuhmann, Brigitte Wöhler.

„0rplid“: Raum für bildende Kunst, Literatur, Philosophie, Film, Musik und Performance

„0rplid“ ist seit März geöffnet – als Raum für die Künste, für Kultur, für Begegnungen und Experimente. „Die Null im Namen steht für die Idee des immer wieder leeren Raums, der leeren Bühne“, erläutert der Verein. „Rein auf Basis von Spenden soll ein kulturelles Angebot von bildender Kunst, Literatur, Philosophie, Film, Musik und Performance sowie deren Vermittlung und Diskussion geschaffen werden.“

Der Raum soll möglichst viel von externen Akteurinnen und Akteuren mit ureigenem Programm gefüllt werden. Theater- und Musikproben, offene Ateliers, Sprechstunden, Workshops seien denkbar, so bskunst.de. Teilnehmende melden sich demnach für Zeitabschnitte an und organisieren eigenverantwortlich die Belebung und Öffnung des Raums. Informationen: https://0rplid.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de