Spielemeile in Braunschweig: Busse werden umgeleitet

Braunschweig. Am Sonntag ist Spielemeile in Braunschweig: Das hat zur Folge, dass einige Buslinien umgeleitet und einige Haltestellen nicht bedient werden.

In der Braunschweiger Innenstadt werden die Busse am Sonntag teils anders fahren., (Symbolbild)

In der Innenstadt findet am Sonntag die Spielemeile für Kinder und Jugendliche statt. Dadurch werden Straßensperrungen, die sich auch auf Buslinien der BSVG auswirken, notwendig, teilt das Unternehmen mit. Alle Buslinien, die die Haltestelle „Rathaus“ bedienen, müssen von etwa 10 Uhr bis voraussichtlich 19.30 Uhr veränderte Wege fahren. Davon betroffen sind die Linien 411, 413, 416, 418, 422, 450, 480 und 560.

Umleitungen stadtauswärts – ab Rathaus

Die Linien 411, 416, 450, 480 und 560 können in Richtung Celler Straße die Haltestellen „Packhof“, „Hintern Brüdern“, „Altstadtmarkt“ und „Güldenstraße“ nicht bedienen. Sie werden umgeleitet und kehren am Radeklint auf ihren Linienweg zurück. Die Linien 413, 418 und 422 fahren die Haltestellen „Packhof“, „Hintern Brüdern“ und „Altstadtmarkt“ nicht an. Sie kehren an der Haltestelle „Güldenstraße“ auf den Linienweg zurück.

Umleitungen stadteinwärts – bis Rathaus

Die aus Richtung Celler Straße kommenden Linien 411, 416, 450, 480 und 560 fahren ab Radeklint über die Lange Straße und den Hagenmarkt zum Rathaus. Die Haltestellen Güldenstraße bis Münzstraße können durch diese Linien nicht bedient werden.

Außerdem müssen die Busse 413, 418 und 422 aus Richtung Güldenstraße bzw. Theodor-Heuss-Straße kommend umgeleitet werden und kehren am Friedrich-Wilhelm-Platz, an der Haltestelle der Stadtbahnlinien 3 und 5, zurück auf den üblichen Linienweg. Die Haltestelle „Altstadtmarkt“ wird nicht angefahren. Die Linie 413 kann Richtung Rathaus „Südstraße“ und „Güldenstraße“ nicht anfahren.

Weitere Infos: online unter www.bsvg.net.

