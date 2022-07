Braunschweiger Expertin: So geht’s Kindern bei einer Trennung

In zahlreichen Familien ist der Begriff „Trennung“ heute kein Fremdwort mehr. Ute Steffens hat viele Eltern in einer Trennungssituation begleitet und mit ihnen gearbeitet. Für die Erziehungswissenschaftlerin aus Braunschweig steht dabei stets die kindliche Entwicklung im Mittelpunkt. Nun hat die 62-Jährige ein therapeutisches Buch mit dem Titel „Mit Kindern durch die Trennung“ veröffentlicht. Ihre Kapitel sind dabei klassisch wie bei einer Therapie in „Sitzungen“ unterteilt. Im Interview spricht sie über die Phasen der Trennung und mögliche Fehler im Umgang mit Kindern.

Trennungen kommen überall vor – worin liegen die Unterschiede für kinderlose Paare im Vergleich zu Eltern?

Eltern haben Kinder – und damit meiner Erfahrung nach den Wunsch, dass diese die Trennung unbeschadet überstehen. Außerdem ist eine intakte Familie der Inbegriff von Sehnsucht und Lebensziel für die meisten Menschen, ja auch heute noch für Jugendliche – so zeigen es Studien. Wenn das nicht klappt, dann fühlt sich das wie Scheitern an.

Aus psychologischer Sicht ist eine Elterntrennung eine massive Lebenskrise, die bewirkt, dass Eltern oftmals zwangsläufig sehr mit sich selbst beschäftigt sind. So sehr, dass sie zeitweise gar keine Kraft haben, ihren Kindern die Sicherheit und Orientierung zu bieten, den diese gerade dann so nötig brauchen. Im schlimmsten Falle entsteht eine Art Teufelskreis aus Überforderung und schlechtem Gewissen, der sich nur durch Information, Selbstreflexion und authentische, verantwortungsvolle Kommunikation auflösen lässt.

Viele Eltern denken, sie könnten ihre Krise vor den Kindern verbergen, doch Kinder haben ganz feine Antennen. Natürlich bekommen sie es mit, wenn Eltern Konflikte haben – und wenn dann nicht mit ihnen gesprochen wird, ziehen sie vor dem Hintergrund ihrer entwicklungsbedingten Möglichkeiten und Glaubenssätze oft den Schluss daraus, sie seien schuld an der Situation.

Eine Trennung ist für einen selbst mit Wut, Trauer, Verzweiflung verbunden. In Ihrem Buch heißt es dazu in einem Zitat einer Mutter: „Mach jetzt nur keine Fehler!“ Welches sind denn die größten Fehler im Umgang mit Kindern nach einer frischen Trennung?

Die größten Fehler entstehen in der Zeit der aufkommenden Konflikte – und nicht erst oder nur nach der Trennung. Am schädlichsten für die gesunde kindliche Entwicklung sind Loyalitätskonflikte. Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, sie müssten sich für Papa oder Mama und damit gegen den anderen entscheiden.

Kinder brauchen beide Eltern! Denn Eltern sind die Wurzeln ihrer Identität.

Über sie erfahren sie den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen in unserer Gesellschaft und sie sind die ersten und wichtigsten Vorbilder für die geschlechtliche Identität, also dafür, was einen Mann, ihren Papa und was eine Frau, ihre Mama, ausmacht. Eltern müssen nicht einverstanden sein, was der beziehungsweise die andere macht, doch sie müssen dem Kind das Gefühl vermitteln, dass sie dessen Liebe zum anderen respektieren.

Ute Steffens hat ein Buch mit dem Titel „Mit Kindern durch die Trennung“ veröffentlicht. Foto: Ute Steffens

Kinder fühlen sich oft schuldig. Was macht eine Trennung mit den Kindern?

Entwicklungsbedingt beziehen Kinder Stimmungen und Geschehnisse in der Familie zunächst auf sich. Das Denken gerade der kleinen Kinder wird in der Psychologie oft als „magisches Denken“ beschrieben. Sie glauben also, durch die Kraft ihrer Wünsche etwas bewirken zu können.

Ein Beispiel dafür ist die rote Ampel: Zählen kleine Kinder bis drei und die Ampel springt dann tatsächlich auf Grün, so glauben sie, das hätten tatsächlich sie bewirkt. Wenn sie dann wütend auf einen Elternteil sind und sich den Papa oder die Mama wegwünschen, fühlen sie sich dafür verantwortlich, wenn der Papa tatsächlich auszieht.

Sie schreiben, dass Kinder nach einem solchen Ereignis in frühere Entwicklungsstufen zurückfallen: Wieder aus der Flasche trinken – oder wieder im Bett der Mutter/Vater schlafen wollen. Sollten Eltern das zulassen oder gegensteuern?

Sogenannte Regressionen sind immer ein Hinweis, dass Kinder stark gefordert beziehungsweise überfordert sind. Und je kleiner Kinder sind, desto gewaltiger sind Veränderungen wie zum Beispiel die Geburt eines Geschwisterkindes oder eben eine Trennung. Dann fallen sie auf eine frühere Entwicklungsstufe zurück, indem sie wieder nach der Flasche verlangen oder nachts wieder ins Bett machen. Da stellt sich die Frage nach dem Zulassen nicht. Solche Dinge müssen von den Eltern als Hinweis darauf verstanden werden, dass das Kind ein Problem, einen Konflikt hat – und bei der Lösung Unterstützung braucht.

Etwas anderes ist der Wunsch, den Platz des Elternteils einnehmen zu wollen, der die Alltagsfamilie verlassen hat. Sätze wie „Mama, jetzt kann ich ja dein Mann sein!“ sind typisch für das Kindergartenalter. Wenn dann ein kleiner Junge im elterlichen Bett und am Tisch den Platz des Vaters einnehmen möchte, dann steigert das einerseits sein Gefühl, er habe es geschafft, dem erwachsenen Vorbild ebenbürtig zu sein.

In letzter Konsequenz überfordert das aber das Kind und belastet es mit großen Schuldgefühlen. Deshalb ist es gut, wenn die Mutter in diesem Fall den Sohn immer wieder in seine kindlichen Grenzen verweist, indem sie etwa sagt, dass er, wenn er groß ist, ja selbst vielleicht ein Papa ist.

Sie sagen einer Betroffenen in Ihrem Buch: „Es wird besser, Sie werden schon sehen.“ Wie lange dauert es, bis eine Trennung verarbeitet ist?

Wo ein Anfang ist, da ist natürlich auch ein Ende. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wie lange das im Einzelfall braucht, hängt von den konkreten Lebensumständen und den psychischen Voraussetzungen ab. Sicher kann ich sagen, dass die Bereitschaft, sich aktiv mit der Krise auseinanderzusetzen und diese als Entwicklungschance zu begreifen und die Herausforderung anzunehmen, den Prozess erheblich beschleunigt.

Ich kann aus einer Gruppe hier in Braunschweig berichten, dass sich nach knapp anderthalb Jahren bei mehr als der Hälfte der Teilnehmerinnen eine neue Partnerschaft angebahnt hat, etwas, das zu Beginn niemand für möglich gehalten hat.

Oft hört man, dass sich Paare trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Warum ist das so? Und macht das dann weniger mit den Kindern/jungen Erwachsenen?

Wie bereits erwähnt, gibt es vor der Trennung ja schon unlösbare Konflikte. Ob laut und im Streit oder leise in Form einer zunehmenden Entfremdung ist dabei egal. Und natürlich haben Eltern ihren Kindern damit oft eine Beziehungsqualität vorgelebt, die vielleicht auf der pragmatischen Ebene funktioniert hat, bei der die emotionale Qualität jedoch auf der Strecke geblieben ist.

Wenn es ganz schlimm kommt, transportieren sie auch noch, dass ihre Kinder eine Last sind, weil sie der Kinder wegen so lange in der unbefriedigenden Partnerschaft verweilen, bis diese ausgezogen sind. Da hilft nur Offenheit und Kommunikation: Und dann sind wir schon fast beim „Nestmodell“ – als Paar emotional getrennt, als Familie unter einem Dach.

Ein anderer Partner, ein Halbgeschwisterchen für das eigene Kind, Urlaubsplanungen, Streit um den Unterhalt – es sind Themen, die nach einer Trennung beschäftigen, obwohl man den ehemaligen Partner am liebsten vergessen und aus seinem Leben streichen würde. Wie geht man damit am besten um?

Ja, das ist schon eine frustrierende Erkenntnis, wenn Eltern irgendwann feststellen, dass sie zwar die Liebesbeziehung beenden können, nicht aber die Elternbeziehung. Hier hilft nur Selbstreflexion. Was will ich, was kann ich – immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Phase, in der ich mich gerade befinde.

Und am allerwichtigsten ist die Frage: Was brauchen unsere Kinder? Es ist auch wichtig, mit Ich-Botschaften zu arbeiten, zu sagen, was mir wichtig ist, was mich traurig macht.

Oft bleiben die Kinder nach der Trennung bei der Mutter. Welche Gründe gibt es dafür?

Schaut man sich Statistiken an, dann bleiben Kinder meistens bei der Mutter. Die Zahl der alleinerziehenden Väter nimmt etwas zu, sobald die Kinder 14 Jahre alt sind, also selbstständiger. Das hat sicher etwas mit der traditionellen Rollenverteilung in der Elternschaft zu tun, aber auch mit der gesellschaftlichen Tatsache, dass Männer häufig immer noch mehr verdienen als Frauen und damit, besonders solange die Kinder klein sind, die Ernährerrolle übernehmen. Bei kleinen Kindern, solange sie zum Beispiel gestillt werden, liegt der Grund auf der Hand. Aber ich stelle erfreut fest, dass sich auch hier in unserer Gesellschaft etwas verändert.

Welche Konflikte erleben Sie häufig zwischen dem Vater und der Mutter?

Grundsätzlich geht es um Wertschätzung dessen, was jeder oder jede zur Erziehung der Kinder beiträgt. Und um die Angst, die Kinder an den anderen zu verlieren, nicht mithalten zu können. Es geht aber auch um ganz reale Ängste, wenn ein Elternteil etwa psychische Probleme oder Suchtprobleme hat, oder wenn es Gewalt in der Familie gab.

Viele konkrete Konflikte berühren die unterschiedliche Einstellung zu altersbedingten Entscheidungen und Haltungen: In der Pubertät sind das Themen wie Verhütung und Drogen.

Bei kleineren Kindern geht es darum, was man ihnen an Autonomie zugestehen kann. Je nach Entwicklungsphase erscheinen Unachtsamkeiten oder Lebensgewohnheiten des anderen als K.-o.-Kriterium und wollen mitunter sogar juristisch entschieden werden, wenn beispielsweise ein leichter Sonnenbrand nach einem Freibadbesuch als Körperverletzung gewertet wird. Doch das vergeht.

Fragen und Antworten: Haben Sie eine spezielle Frage zu einer Trennung mit Kindern? Ute Steffens steht dafür auf ihrem Blog zur Verfügung: trennungskinder.blog. Über ein Kontaktformular können anonym Fragen gestellt werden.

Das Buch „Mit Kindern durch die Trennung – ein therapeutisches Lesebuch“ ist bei editionclaus erschienen (ISBN 978-3-9822643-4-9).

