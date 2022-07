Braunschweig. Polizisten in Braunschweig wurden von Feiernden in einem Kleingarten beleidigt. Der Pächter drohte mit dem Tode und wurde fremdenfeindlich.

Die Polizei hat die Party im Kleingarten in Rüningen beendet. (Symbol)

Polizei Braunschweig Feiernder in Braunschweig droht Polizist mit dem Tode

Als Polizisten in der Nacht zu Sonntag zu einer Ruhestörung in einen Kleingarten in Rüningen gerufen wurden, sind ihnen rund 20 Personen aggressiv entgegen getreten. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben Strafverfahren ein und beendete die Feier.

In der Nacht zu Sonntag kam es zu Beschwerden wegen einer Ruhestörung, die von einer Feier in einem Kleingartenverein in Rüningen ausging. Eine Streifenbesatzung suchte die Gartenparzelle auf, wo eine Feier von rund 20 Personen stattfand.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Pächter wird fremdenfeindlich und droht einem Polizisten mit dem Tode

Der 32-jährige Pächter des Gartens verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber äußerst unkooperativ und aggressiv und weigerte sich, Aufforderungen Folge zu leisten.

Die Stimmung eskalierte, als die Polizei den Anwesenden die Konsequenzen für ihr Verhalten aufzeigte. Ein Polizist wurde von dem 32-jährigen Pächter fremdenfeindlich beleidigt und mit dem Tode bedroht. Ein weiterer Mann trat so nahe an die Beamten heran, dass dieser zurückgedrängt werden musste. Die übrigen Gäste traten aus dem Gartenhaus heraus und bauten sich vor den Polizeibeamten bedrohlich aus.

Die Gruppe in Rüningen verlangte nach Erklärung der Polizei

Erst als weitere Polizeibeamte sowie Polizeidiensthunde vor Ort eintrafen, konnte die Feier endgültig aufgelöst werden. Gegen den Pächter leitete die Polizei wegen Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein, alle weiteren Personen erhielten einen Platzverweis.

Lesen Sie mehr:

Nachdem sie sich auf der Straße erneut zusammengerottet und nach Erklärungen für die Maßnahmen verlangt hatten, verließ die Gruppe schließlich die Örtlichkeit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de