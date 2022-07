Mann in Braunschweig schlägt Jugendlichen und raubt Kette

Am Montagabend hat ein 21-Jähriger in Braunschweig einen Jugendlichen geschlagen und beraubt. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Linienbus aus der Braunschweiger Innenstadt in Richtung Kralenriede. Als der Bus an der Haltestelle „Steinriedendamm“ hielt, schlug der junge Mann dem Jugendlichen gegen den Oberkörper und entriss ihm hierbei seine getragene Halskette, berichtet die Polizei.

Anschließend verließ der Beschuldigte mit weiteren Personen den Bus. Der 16-Jährige informierte seinen Vater über den Vorfall. Gemeinsam trafen sie die Personen aus dem Bus in unmittelbarer Nähe an. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme wurde die Goldkette wieder herausgegeben.

Um Strafanzeige zu erstatten, informierten Vater und Sohn die Polizei. Auf Grund der Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten den jungen Mann antreffen. Der 21-jährige Mann, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Raubes verantworten.

red

