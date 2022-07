Sieht so ein neuer E-Bus der BSVG aus? Ein MAN-Elektrobus war bereits im Januar im Testbetrieb unterwegs (Archivfoto).

Mobilität in Braunschweig Braunschweigs BSVG kauft 31 neue Elektrobusse

Riesiger Erfolg für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG). Es gelang die Aufnahme in ein großes Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums. Die BSVG gehört zu den 41 Kommunen, die Zuschüsse erhalten, um Elektrobusse zu kaufen. 18,5 Millionen Euro fließen. Die ersten vier Elektrobusse sollen bereits im nächsten Jahr durch Braunschweig rollen.

Ganz unerwartet kommt das nicht. Anfang des Jahres waren bereits Testbusse von MAN und Mercedes im Einsatz. Neue E-Busse sollen die Emil-Busse in Braunschweig eines Tages ablösen. Emil-Busse werden berührungslos geladenen. Eine Technologie, die sich nicht hat durchsetzen können.

Die Aufnahme in das Förderprogramm kommentierte BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke so: „Damit ist ein weiterer Meilenstein erreicht ­– mit der jetzt bewilligten Fördersumme fällt der offizielle Startschuss für die schrittweise Elektrifizierung der Busflotte der BSVG.“

Schrittweise heißt: Die BSVG will im ersten Schritt bis zum Jahr 2025 ein Drittel ihrer Busflotte auf elektrisch betriebene Busse umstellen. Das sind 50 Fahrzeuge, die als Depot- und Gelegenheitslader angeschafft werden sollen. Das hieße, so der BSVG-Geschäftsführer: „Wir planen, dass im Jahr 2023 die ersten vier und in 2024 weitere 24 Busse bei uns ankommen.“

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum kommentiert den Förder-Erfolg der städtischen Tochter so: „Ich freue mich sehr über diesen Erfolg unserer BSVG. Der ÖPNV spielt bei der Verkehrswende und damit auch auf Braunschweigs Weg zur Klimaneutralität eine zentrale Rolle. Der jetzt beginnende schrittweise Umstieg auf E-Busse ergänzt den elektrifizierten ÖPNV, den wir bisher schon mit der Stadtbahn in Braunschweig haben. Das sollte auch eine Anreizfunktion für andere Unternehmen haben, ihre Flotten umzustellen. Nur gemeinsam schaffen wir das Ziel, bis 2030 klimaneutral in Braunschweig zu sein.“

Gänzlich unerwartet kam die Aufnahme in das Bundesprogramm offenbar nicht. Die BSVG hat bereits die Weichen gestellt, damit im nächsten Jahr tatsächlich die ersten Busse anrollen: Damit alles nach Zeitplan verläuft, ist die BSVG schon vor der offiziellen Zusage der Fördermittel aktiv geworden und hat die europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht. Erster Plan für das Jahr 2023: zwei kurze Solobusse und zwei lange Gelenkbusse. 2024: 15 Solobusse und 9 Gelenkbusse. In 2025: 4 Solobusse. Bis spätestens 31. Mai 2025 sollen all diese E-Busse ausgeliefert, abgenommen und in den Linienbetrieb übernommen sein.

Die Förderzusage an gleich 41 Verkehrsbetriebe wird für eine erhebliche Nachfrage sorgen. Allein mit den neuen Förderzusagen, so das Bundesverkehrsministerium, kämen in den nächsten Jahren etwa 1200 zusätzliche Elektrobusse auf Deutschlands Straßen. Ein weiterer Förderaufruf ist aktuell bereits geöffnet.

