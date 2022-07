Magni-Gemeinde: Braunschweiger Sommerkirche im zehnten Jahr

Braunschweig. Die Kirchengemeinde will mit ihrem Veranstaltungsreigen den Braunschweigern eine Auszeit vom Alltag in den Sommermonaten bieten.

Die Sommerkirche findet in St. Magni statt.

Außergewöhnliche Gottesdienste und viel Musik von Mitte Juli bis Ende August: Im zehnten Jahr gönnt die Braunschweiger Magni-Gemeinde sich und allen Interessierten eine besondere „Auszeit“ in den Sommerferien: die Magni-Sommerkirche. Sie ist ein Angebot für alle, die erst später in die Ferien fahren oder ihre Auszeit vom Alltag zu Hause verbringen wollen, berichtet Pastor Henning Böger für das Team Magni-Sommerkirche in der Einladung zu der Veranstaltungsreihe.

An sechs Sonntagen

Dazu bietet die Magni-Sommerkirche auch im Jubiläumsjahr an sechs Sonntagen von Mitte Juli bis Ende August ein buntes Programm unterschiedlicher Angebote und Veranstaltungen: auf ungewöhnlichen Wegen zu Fuß und per Rad, im Grünen und mit viel konzertanter Musik und Kunst im Magni-Chorraum, wo über den Sommer ein Bilderzyklus der Lüneburger Künstlerin Babette Worbs zu sehen sein wird, heißt es weiter.

„Alles sommerlich leicht. Mit hoffentlich neuen und überraschenden Perspektiven“, verspricht Magni-Pastor Henning Böger, der die Sommerkirche wieder mit vielen Partnerinnen und Partnern organisiert.

Alle Sommerkirchen-Termine in der Übersicht:

Sonntag, 17. Juli – Magni zu Rad, 9.30 Uhr, gottesdienstliche Radpartie nach Hondelage (ab Magnikirchplatz).

Sonntag, 24. Juli – Magni im Grünen, 10.30 Uhr, Gartengottesdienst im Krippengarten an der Adolfstraße 36.

Sonntag, 31. Juli -- Magni zu Gast, 10 Uhr, Gottesdienst im Braunschweiger Dom.

Sonntag, 7. August – Magni konzertant, 18 Uhr, musikalischer Abendsegen mit Musik für Orgel Oboe.

Sonntag, 14. August, Magni zu Fuß, 9.30 Uhr, Stadtpilger-Gottesdienst (ab Magnikirchplatz).

21. August – Magni konzertant, 18 Uhr, musikalischer Abendsegen mit Musik für Gambe Cembalo.

Bis zum Mittwoch, 31. August – Kunst trifft Kirche, „Das Hohelied Salomos“, Bilderzyklus von Babette Worbs, ist im Magni-Chorraum zu sehen. red

Ein Flyer mit allen Terminen der Magni-Sommerkirche liegt in der Magni-Kirche aus.

Alle Termine auf einen Klick finden sich auf www.magni-kirche.de

